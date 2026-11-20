Ένας άνδρας περπατά μπροστά από ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Μία συντονισμένη και μεγάλης έκτασης επίθεση εναντίων στόχων στο Κίεβο εξαπέλυσε η Μόσχα την Πέμπτη, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονταν στην Σενζέν για τριμερείς συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Βίντεο που δημοσίευσε Al Jazeera κατέγραψε τη στιγμή που τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν ένα ρωσικό drone στον ουρανό πάνω από το Κίεβο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα, από το μπαράζ των επιθέσεων έχασαν την ζωή τους εννιά άνθρωποι και 30 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν ζημιές στο σύστημα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και υδροδότησης.

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν και στις πρεσβείες της Ολλανδίας και της Αυστρίας, καθώς και σε τρεις γέφυρες της πρωτεύουσας, στην δεύτερη επίθεση, μέσα σε μία εβδομάδα, κατά την οποία η Μόσχα στοχεύει βασικές υποδομές του Κιέβου.

Ιστορικά κτήρια, όπως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βολοντίμιρ, υπέστησαν επίσης σημαντικές ζημιές.

«Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση ως «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. «Αυτή τη φορά, οι τακτικές της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα ύπουλες, καθώς εκτοξεύθηκαν αρκετές ομάδες πυραύλων σε διαστήματα 20 έως 30 λεπτών, με σκοπό να δυσχεράνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, απομάκρυνσης των συντριμμιών και διάσωσης πολιτών», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 400 drones και πάνω από 110 πυραύλους, εκ των οποίων οι 27 ήταν βαλλιστικοί. Συνολικά, η Ουκρανία κατέρριψε 79 πυραύλους κρουζ.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε μια σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με την υποστήριξή τους.

«Είναι σημαντικό οι εταίροι μας όχι μόνο να εκδίδουν δηλώσεις υποστήριξης προς την Ουκρανία και τους πολίτες της, αλλά και να τηρούν συγκεκριμένες συμφωνίες σχετικά με την αεράμυνα», έγραψε ο Ζελένσκι, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο ότι εξαπέλυσε αυτή την επίθεση «με εξαιρετικά επιδεικτικό τρόπο».

«Ο Πούτιν εξαπέλυσε αυτήν την επίθεση μετά από τις αδύναμες συναντήσεις που είχε στην Κίνα και την ουσιαστική αποτυχία της προσπάθειάς του να "αναδιαμορφώσει" κατά κάποιον τρόπο τον κόσμο», τόνισε.

Να σημειωθεί ότι η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε χθες, Πέμπτη, να πλήξει πιο δυνατά την Ουκρανία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της γέφυρας που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία, η οποία στοχοθετήθηκε τρεις φορές αυτή την εβδομάδα.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για αντίποινα «ακόμη πιο επώδυνα από αυτά που εξαπέλυσε το καθεστώς του Κιέβου εναντίον της γέφυρας».