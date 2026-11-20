Ένας 30χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα στην Ισπανία βρήκε έναν φάκελο με περισσότερα από 12.000 ευρώ μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Παρότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και η σύμβασή του έληγε σε λίγες εβδομάδες, αποφάσισε να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία. Η κίνησή του είχε τελικά μια απρόσμενη συνέχεια, καθώς η εταιρεία στην οποία εργαζόταν αποφάσισε να του προσφέρει μόνιμη θέση.

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