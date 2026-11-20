Snapshot Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε πάνω από 45 πόλεις της Ιταλίας λόγω πανεθνικής 24ωρης απεργίας που κήρυξε η CGIL για την επιδείνωση των ανισοτήτων και τη μείωση των πραγματικών μισθών.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2027, με τον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι να αντιμετωπίζει πολιτικές δυσκολίες και αυξημένη αντιπολίτευση.

Ο πληθωρισμός στην Ιταλία αυξήθηκε στο 5,5% τον Οκτώβριο, επιδεινώνοντας την οικονομική κατάσταση και την πίεση στους μισθούς, ενώ η οικονομία παρέμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο.

Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις δαπανών, αλλά προκαλεί εντάσεις λόγω φόρων σε τράπεζες και χρηματοοικονομικές συναλλαγές και κριτικής για μειωμένες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση Μελόνι απορρίπτει τις απεργίες ως πρόφαση για αργίες, ενώ η CGIL επιμένει ότι οι διαδηλωτές ζητούν να ακουστούν τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα σε περισσότερες από 45 πόλεις της χώρας, λόγω της πανεθνικής 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας της Ιταλίας (Italian General Confederation of Labour- GCΙL).

Στη Ρώμη πραγματοποιήθηκαν τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις, καθώς στους δρόμους κατέβηκαν και οι φοιτητές, ενώ ανάμεσα στις διαμαρτυρίες ήταν και το στεγαστικό ζήτημα. Η γενική απεργία κηρύχθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην επιδείνωση των ανισοτήτων, τη μείωση των πραγματικών μισθών και την αδυναμία της κυβέρνησης να στηρίξει τους κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η απεργία έρχεται την ώρα που ο δεξιός συνασπισμός της Μελόνι αγωνίζεται να οριστικοποιήσει τον προϋπολογισμό του 2027, εν όψει των εκλογών του επόμενου έτους. Οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, με μόλις το 34% των ψηφοφόρων να εγκρίνει την απόδοση της κυβέρνησης και την υποστήριξη προς την κεντροαριστερή αντιπολίτευση να αυξάνεται.

«Οι άνθρωποι έχουν ένα πολύ απλό πρόβλημα: να τα βγάλουν πέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ηγέτης της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι, καθώς οι διαδηλωτές βρίσκονταν στους δρόμους της Ρώμης. Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης, πρόσθεσε, «δεν εξυπηρετεί τη χώρα. Είναι απλώς προεκλογική διαφήμιση. Δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός».

Αντιδράσεις στις πολιτικές Μελόνι

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στις σημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν από το CGIL, ενώ εντάσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σε Ρώμη, Τορίνο, Βενετία και άλλες πόλεις.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ιταλία αυξήθηκε στο 5,5% τον Οκτώβριο από 4,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Istat, ασκώντας περαιτέρω πίεση στους πραγματικούς μισθούς, οι οποίοι παραμένουν κάτω από τα επίπεδα των αρχών του 2021. Η οικονομία παρέμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο.

Ο συνασπισμός της Μελόνι ενέκρινε ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 με φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις δαπανών ύψους 26 δισ. ευρώ, στοχεύοντας σε δημοσιονομικό έλλειμμα 3,4% του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι προτεινόμενες αυξήσεις φόρων στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές έχουν εξοργίσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις επιχειρηματικές ομάδες.

Οι επικριτές κατηγορούν επίσης την κυβέρνηση ότι ευνοεί τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους σε βάρος των επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδίως στον τομέα της υγείας. Η συμμαχία, η οποία έχει καταθέσει 2.000 τροπολογίες στον ίδιο της τον προϋπολογισμό, παραμένει διχασμένη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αντιρρήσεων των επιχειρήσεων και την εξεύρεση επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την υγειονομική περίθαλψη και άλλα μέτρα.

Η Μελόνι είχε προηγουμένως χλευάσει τις απεργίες της Παρασκευής, χαρακτηρίζοντάς τες ως δικαιολογία για ένα μακρύ Σαββατοκύριακο. Ο ηγέτης της CGIL, Λαντίνι, απέρριψε τον ισχυρισμό ως «ανοησία» και «χονδροειδή προπαγάνδα», επιμένοντας ότι «ο λαός θέλει να ακουστεί».

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