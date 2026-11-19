Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Θησείου 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης

Snapshot Η 61χρονη είχε υποστεί κατάθλιψη και φοβόταν ότι ο σύζυγός της θα την εγκατέλειπε, όπως ανέφερε η αδελφή της.

Ο 63χρονος σύζυγος δολοφόνησε τη γυναίκα του στο σπίτι τους στο Θησείο, προκαλώντας τον θάνατό της από στραγγαλισμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε εκχυμώσεις και τραύματα σε όλο το σώμα της 61χρονης, καθώς και σημάδια από προηγούμενα χτυπήματα.

Η οικογένεια δεν είχε γνώση για περιστατικά βίας μεταξύ του ζευγαριού, καθώς η 61χρονη δεν μιλούσε πολύ και ήταν κλεισμένη στον εαυτό της.

Ο 63χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα της Ακρόπολης μετά την ομολογία της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμενη δήλωσε η αδελφή της 61χρονης, που βρέθηκε νεκρή στο Θησείο, έπειτα από επίθεση του 63χρονου συζύγου της.

«Ήταν πολλά χρόνια παντρεμένοι, από το 1987. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ και περίμενε να πάρει τη σύνταξη της. Το 2017 είχε γίνει κάποια κλοπή, την επηρέασε πάρα πολύ, είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, είχε χάσει πολλά κιλά, πέρυσι χάσαμε και την μητέρα μας. Όλα μαζί…», ανέφερε αρχικά η αδελφή του θύματος μιλώντας στο Mega.

Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφόνος, κατάφερε χτυπήματα σε όλο το σώμα της συζύγου του, η οποία έφερε εκχυμώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός της, αλλά και στο κεφάλι. Όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε ο 63χρονος συζυγοκτόνος, τη χτύπησε μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της κι έπεσε στο πάτωμα.

Τι φοβόταν η 61χρονη

«Φοβόταν μήπως την αφήσει, μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε ‘πες του μην με αφήσει’ αλλά ενδείξεις για βία δεν είχαμε. Ευτυχισμένη δεν θα την έλεγα, ειδικά μετά από αυτό που της είχε συμβεί. Είχε έρθει κάποιος ψυχίατρος και της είχε δώσει κάποια χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Της είχα πει να πάει σε κάποια κλινική αλλά δεν ήθελε. Δεν ξέραμε τίποτα, ήμουν στη δουλειά και μας πήραν από το αστυνομικό τμήμα να πάμε με τον πατέρα μου. Με πήρε τηλέφωνο κάποιος συνάδελφος και μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε φωτογραφίες», πρόθεσε η αδελφή του θύματος.

Στη συνέχεια δήλωσε άγνοια για πιθανά περιστατικά βίας που μπορεί να είχαν προηγηθεί:

«Δεν μας είχε πει κάτι, αλλά ήταν και κλεισμένοι οι δυο τους μεταξύ τους, δεν μιλούσε πολύ. Δεν ήμασταν τσακωμένοι, αλλά δεν είχαμε και επαφές με επισκέψεις στα σπίτια. Δεν περίμενα… Δεν μπορώ να το πιστέψω Είχε κάποιες φοβίες, αλλά όχι να τσακωθούνε κλπ. Επιθετική δεν την είχα δει, μπορεί να είχε τις φοβίες της, αλλά όχι επιθετική», κατέληξε η αδελφή της 61χρονης.

Από στραγγαλισμό προκλήθηκε ο θάνατος της 61χρονης

Σημειώνεται ότι από στραγγαλισμό προκλήθηκε ο θάνατος της 61χρονης, την οποία δολοφόνησε ο σύζυγός της δολοφόνησε μέσα στο σπίτι της στο Θησείο.

Ο ιατροδικαστής, διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε μεταξύ άλλων τραύματα στο στήθος, στον λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ κατά πληροφορίες, η θανούσα έφερε και σημάδια από προγενέστερα χτυπήματα.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από στραγγαλισμό.

Αφού εξετάστηκε η σορός της γυναίκας, παραλήφθηκε από γραφείο κηδειών, ενώ ο 63χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στο Αστυνομικό Τμήμα της Ακρόπολης, όπου και κρατείται.

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