Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο.

Snapshot Η γυναίκα στο Θησείο είχε υποστεί σοβαρή σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον σύντροφό της, που την οδήγησε στο θάνατο.

Ο δράστης τη χτυπούσε άγρια, της έσπασε πλευρά και δεν άφηνε σημείο στο σώμα της χωρίς μώλωπες.

Το θύμα είχε κακοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αλλά δεν κατήγγειλε την κακοποίηση στις αρχές λόγω χειριστικής σχέσης και φόβου.

Παρά την εικόνα ενός ευτυχισμένου ζευγαριού, πίσω από κλειστές πόρτες εκτυλίσσονταν σκηνές βίας και ο θύτης ασκούσε έντονο έλεγχο πάνω στη γυναίκα.

Η υπόθεση αναδεικνύει ότι η βία σε σχέσεις δεν είναι πάντα εμφανής και ότι ο φόβος μπορεί να κρατά τα θύματα σιωπηλά. Snapshot powered by AI

Έναν εφιάλτη βίωνε δίπλα στο δολοφόνο της η άτυχη γυναίκα στο Θησείο. Την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά. Την είχε κάνει να πιστεύει πως χωρίς εκείνον δεν θα μπορούσε να ζήσει, μόνο που μακριά του θα ήταν η μοναδική της ελπίδα για να ζήσει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή το θύμα μαρτύρησε στα χέρια του:

Με το ένα χέρι της είχε κλείσει το στόμα, με το άλλο της έσφιγγε το λαιμό και με όση δύναμη είχε την χτυπούσε σε όλο της το κορμί με τα πόδια του. Της έσπασε τα πλευρά. Δεν υπήρχε σημείο στο μπροστινό μέρος του κορμού της που να μην είχε μώλωπες.

Η νεκροψία νεκροτομή έδειξε ότι η γυναίκα είχε κακοποιηθεί ξανά στο παρελθόν, χωρίς όμως να το καταγγείλει στις αρχές.

Όπως αποκαλύπτεται ο δράστης δεν είχε διστάσει να την ξυλοκοπήσει στη μέση του δρόμου. Αυτόπτης μάρτυρας μπήκε στη μέση για να τη σώσει. Όταν όμως προσπάθησε να ενημερώσει τις αρχές τότε το άτυχο θύμα φέρεται να είπε: Δεν θέλω να τον χάσω, τον αγαπάω...

Εκείνος χειριστικός κι εκείνη εγκλωβισμένη σε μια νοσηρή κατάσταση που αρχικά την οδήγησε στην αποστέωση - μόλις 39 κιλά ζύγιζε η γυναίκα - και στη συνέχεια στο θάνατο.

Σε ακόμα μια υπόθεση γυναικοκτονίας η εικόνα του ζευγαριού προς την κοινωνία δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Χέρι - χέρι περπατούσαν στα στενά του Θησείου, όλοι νόμιζαν ότι είχαν απέναντι τους ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που είχε βρει τον τρόπο μετά από 40 χρόνια γάμου να μένει ενωμένο.

Κάνεις όμως δεν είχε καταλάβει ότι πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού του ζευγαριού εκτυλίσσονταν σκηνές βίας .

Την ποδοπατούσε στο πάτωμα και χτυπούσε με μένος. Η γυναίκα αυτή δεν βρήκε ποτέ το θάρρος να μιλήσει, όσοι την έβλεπαν ;

Η υπόθεση αυτή μας υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η βία δεν έχει πάντα ορατά σημάδια, ότι ο φόβος μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο και ότι μια φαινομενικά «κανονική» σχέση μπορεί να αποτελεί για μια γυναίκα καθημερινή φυλακή.

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