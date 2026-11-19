Snapshot Οι προκαθήμενοι των Εκκλησιών στη Δαμασκό καταγγέλλουν συνεχείς απαγωγές, βασανιστήρια και επιθέσεις εναντίον της χριστιανικής κοινότητας στη Συρία.

Οι επιθέσεις δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συστηματικές ενέργειες που στοχεύουν στον συριακό λαό και ειδικά στους χριστιανούς.

Οι αρχές δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια, όπως φάνηκε από την πρόσφατη επίθεση στον Μελκίτη Ελληνοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Άμπντο Αρμπάς.

Οι Πατριάρχες ζητούν άμεση διακοπή των επιθέσεων, διεξαγωγή ερευνών και αποτελεσματική παρέμβαση από τις αρμόδιες Αρχές.

Υπάρχει διεθνής κατακραυγή για τη σιωπή της Δύσης, με εκκλήσεις προς Ευρώπη και ΗΠΑ να αναλάβουν δράση για την προστασία της χριστιανικής κοινότητας στη Συρία. Snapshot powered by AI

Καθεστώς διαρκούς φόβου και ανασφάλειας βιώνει η ιστορική χριστιανική κοινότητα της Συρίας, με τους προκαθημένους των Εκκλησιών να κρούουν πλέον τον κώδωνα του κινδύνου για την ίδια την επιβίωσή της. Με κοινή τους δήλωση από τη Δαμασκό, στις 17 Νοεμβρίου, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι΄ και ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Μορ Ιγνάτιος Εφραίμ Β΄ καταγγέλλουν ένα αδιάκοπο κύμα ειδεχθών επιθέσεων που στοχοποιεί τον συριακό λαό και ιδίως τους χριστιανούς.

Οι Πατριάρχες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτησή» τους. Όπως ξεκαθαρίζουν, οι επιθέσεις αυτές «δεν είναι και δεν υπήρξαν ποτέ μεμονωμένα περιστατικά».

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε πλήθος περιοχών –με πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλ-Σουκαϊλαμπίγια– καταγράφονται συστηματικές επιθέσεις και απαγωγές με σκοπό την είσπραξη υπέρογκων λύτρων. Η βαρβαρότητα των δραστών αποτυπώνεται με τον πλέον ωμό τρόπο στο βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει τον άγριο βασανισμό του χριστιανού κοσμηματοπώλη Μαχέρ Σανκάρι από τους απαγωγείς του.

Επίθεση σε Αρχιεπίσκοπο υπό την αδράνεια των Αρχών

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας της αδυναμίας των αρμόδιων Αρχών να παράσχουν στοιχειώδη ασφάλεια και προστασία. Αποκορύφωμα αποτέλεσε η επίθεση εναντίον του Μελκίτη Ελληνοκαθολικού Αρχιεπισκόπου Χομς, Χάμα, Αλ-Ναμπκ και Γιαμπρούντ, Ιωάννη Άμπντο Αρμπάς. Οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο του, τον έδεσαν, του έκλεισαν τα μάτια και τον φίμωσαν, την ώρα που λεηλατούσαν το γραφείο του.

«Η επανάληψη αυτών των περιστατικών, χωρίς καμία αντίδραση ή απτά αποτελέσματα από την πλευρά των Αρχών, θέτει τόσο εμάς όσο και την κοινή γνώμη αντιμέτωπους με ένα βαρύ ερώτημα για το μέλλον των χριστιανών σε αυτή τη χώρα», υπογραμμίζουν οι Πατριάρχες. Απαιτούν τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και καλούν τις Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να διεξαγάγουν έρευνες και να τους παραδώσουν τα πορίσματα. Την ίδια ώρα, στέλνουν σαφές μήνυμα πως «οι χριστιανοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εύκολοι στόχοι ή αποδιοπομπαίοι τράγοι», διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους στη βάση της πλήρους και ισότιμης ιδιότητας του πολίτη.

Οργή για τη σιωπή της Δύσης

Οι εικόνες και οι καταγγελίες από τη Συρία έχουν προκαλέσει κύμα οργής διεθνώς, με οργανώσεις και φωνές υπεράσπισης των χριστιανών της Μέσης Ανατολής να καταγγέλλουν την εκκωφαντική σιωπή της Δύσης απέναντι στην έξαρση της ισλαμιστικής βίας.

Όπως τονίζεται σε σχετικές παρεμβάσεις, μια πανάρχαια χριστιανική κοινότητα τρομοκρατείται μέσα στην ίδια της την πατρίδα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα σφυρίζει αδιάφορα. «Πόσοι ακόμη χριστιανοί πρέπει να υποφέρουν πριν ξυπνήσει επιτέλους ο κόσμος;» είναι το ερώτημα που κυριαρχεί, συνοδευόμενο από ευθεία έκκληση προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάψουν να κλείνουν τα μάτια στον διωγμό, να απαιτήσουν λογοδοσία και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της ζωής και της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανών στη Συρία.

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