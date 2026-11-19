Snapshot Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο στον Κολωνό μαζί με έναν 21χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης.

Σε βάρος του 12χρονου και του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι γονείς του ανήλικου κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σε βάρος τους σχηματίστηκε επίσης δικογραφία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στον Κολωνό, όταν σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα και διαπίστωσαν πως οδηγός ήταν ένας 12χρονος. Μαζί του στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 21χρονος, με τους δύο τους να συλλαμβάνονται επί τόπου.

Οι αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή του Κολωνού θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις του οχήματος και έκαναν σήμα να σταματήσει. Το τιμόνι κρατούσε ο ανήλικος. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες – Δικογραφία για τους γονείς

Ο 12χρονος και ο 21χρονος μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Την ίδια ώρα, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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