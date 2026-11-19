Snapshot Μία γυναίκα κατήγγειλε 16 χρόνια μετά τον καθηγητή της για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν ανήλικη μαθήτρια Λυκείου.

Ο καθηγητής, μεγαλύτερος κατά 30 χρόνια και οικογενειάρχης, φέρεται να χειραγώγησε και να εκβίασε ψυχολογικά την κοπέλα.

Η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, ενώ ο καθηγητής έχει τεθεί σε αργία και του έχει απαγορευτεί η ενασχόληση με παιδιά και εφήβους.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου αρνείται τις κατηγορίες και έχει καταθέσει μήνυση κατά της καταγγέλλουσας.

Αναμένεται ένορκη διοικητική εξέταση και απόφαση για παραπομπή του καθηγητή στο ακροατήριο, όπως εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Snapshot powered by AI

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά την παρενόχληση καθηγητή σε ανήλικη μαθήτριά του έρχεται στο φως, 16 χρόνια μετά τα καταγγελλόμενα γεγονότα. Η γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, καταγγέλλοντας ότι ο τότε καθηγητής της, ο οποίος ήταν περίπου 30 χρόνια μεγαλύτερός της και οικογενειάρχης, την προσέγγισε ερωτικά και στη συνέχεια την χειραγώγησε.

Μετά την καταγγελία για κατάχρηση ανηλίκου, αλλά και τις υποψίες ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ενδέχεται να προσέγγιζε συστηματικά ανήλικες μαθήτριες, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η γυναίκα, που τότε φοιτούσε στο Λύκειο, αποφάσισε να λύσει τη σιωπή της, με βασικό κίνητρο, όπως αναφέρουν οι νομικοί εκπρόσωποί της, να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

«Το κίνητρο ήταν να μην βρεθεί άλλο παιδί στη δική της θέση. Σου εξιστορεί και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι απολύτως αληθή και βάσιμα αυτά που σου εξιστορεί, ότι έχει περάσει ένα κολαστήριο, διότι ουσιαστικά μιλάμε για μία έφηβη κοπέλα η οποία στα πλαίσια των σχέσεων εμπιστοσύνης που αυτονοήτως δημιουργούνται μεταξύ ενός καθηγητή και ενός μαθητή έφτασε στο σημείο να δέχεται ασελγείς πράξεις», ανέφερε ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος της καταγγέλλουσας και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της οργάνωσης «Το Θάρρος», μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής, από τον οποίο η ανήλικη περίμενε καθοδήγηση και στήριξη, ανέπτυξε μαζί της ερωτική σχέση, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια κατάσταση χειραγώγησης. Όταν εκείνη επιχείρησε να απομακρυνθεί, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με ψυχολογική πίεση και συναισθηματικό εκβιασμό.

Σε κατάσταση απόγνωσης, αναζήτησε βοήθεια από άλλους εκπαιδευτικούς, καταφέρνοντας τελικά να απομακρυνθεί από τον καθηγητή.

Η απάντηση του καθηγητή και οι δικαστικές εξελίξεις

Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, συνέχισε να διδάσκει όλα αυτά τα χρόνια. Η καταγγέλλουσα αποφάσισε να προχωρήσει τώρα στις απαραίτητες ενέργειες, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και άλλες μαθήτριες που προσεγγίστηκαν με ανάλογο τρόπο. Την υπόθεσή της έχει αναλάβει η οργάνωση «Το Θάρρος».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες.

«Όχι μόνο αμφισβητώ, έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον της συγκεκριμένης κυρίας. Στην πραγματικότητα ουδέποτε υπήρξε αυτή η ιστορία. Θα υπάρξει μια προσβολή κατά του βουλεύματος διότι υπάρχουνε συγκεκριμένες αμέλειες και ατέλειες οι οποίες έχουν συμβεί στη συγκεκριμένη δικογραφία», υπογράμμισε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Αθανάσιος Τάρτης.

Στο μεταξύ, ο καθηγητής έχει τεθεί σε αργία, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης τού επιβλήθηκε απαγόρευση ενασχόλησης με παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την παραπομπή του στο ακροατήριο, την οποία έχει ήδη εισηγηθεί ο εισαγγελέας.