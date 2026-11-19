Snapshot Η δίκη για τον θάνατο των τριών βρεφών με κατηγορούμενη την Ειρήνη Μουρτζούκου συνεχίζεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Η κατηγορούμενη πάσχει από σύνδρομο Noonan, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη και προκαλεί καρδιακές ανωμαλίες.

Η μητέρα της κατηγορούμενης ζήτησε την καταδίκη οποιουδήποτε αποδειχθεί υπεύθυνος, ακόμα και της ίδιας της κόρης της.

Η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της δίκης μετά την κατάθεση της μητέρας της, με το δικαστήριο να διακόπτει προσωρινά τη διαδικασία. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα η σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίυο της Πάτρας για την υπόθεση θανάτου των τριών βρεφών με κατηγορούμενη την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Πόπης Αναγνωστοπούλου, μητέρας της 25χρονης κατηγορούμενης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 3 Δεκεμβρίου. Το Δικαστήριο ζήτησε να καταθέσει ο Ιωάννης Μουρτζούκος, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αντιτίθεται στην παρουσία του, καθώς αμφισβητεί ότι είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροματικής διαδικασίας ειπώθηκε πως η κατηγορούμενη πάσχει από σύνδρομο Noonan. Πρόκειται για μια συγγενής γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη πολλών οργάνων και συστημάτων του σώματος, προκαλώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσώπου, χαμηλό ανάστημα και καρδιακές ανωμαλίες. Η πάθηση εμφανίζεται σε περίπου 1 στα 1.000 έως 2.500 άτομα, προσβάλλοντας εξίσου αγόρια και κορίτσια.

«Να καταδικαστεί ακόμη και η κόρη μου αν ευθύνεται», είπε η μητέρα της – Ξέσπασε σε κλάματα η κατηγορούμενη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την κατάθεση της μητέρας της, που δήλωσε ότι ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε αποδειχθεί ότι ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια της την κόρη, ξέσπασε σε κλάματα.

Η συναισθηματική αντίδραση της κατηγορουμένης σημειώθηκε όταν η μητέρα της κλήθηκε να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στην υπόθεση και τους λόγους για τους οποίους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος να καταδικαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου. Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στην 25χρονη, με αποτέλεσμα ο συνήγορος υπεράσπισής της να ζητήσει ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για περίπου δέκα λεπτά και στη συνέχεια η εξέταση της μάρτυρος συνεχίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η εισαγγελέας έθεσε ερωτήματα στη μητέρα σχετικά με τις υποψίες που ενδεχομένως είχε για την εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών, αλλά και για το εάν είχε προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις της εποχής δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ανέφερε ότι είχε εκφράσει τις υποψίες της και στις αστυνομικές αρχές.

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