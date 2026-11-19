Snapshot Η μητέρα της κατηγορούμενης έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποκάλυψη της αλήθειας και τη δικαιοσύνη για τα εγγόνια της, παρά τις εντάσεις με την κόρη της.

Η 25χρονη είχε ομολογήσει αρχικά, αλλά στη δίκη αρνείται τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, με τη θέση της να αναμένεται να ξεκαθαριστεί περαιτέρω.

Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν γονείς ενός από τα νεκρά βρέφη, με τη μητέρα να υποστήριζε αρχικά την κατηγορούμενη πιστεύοντας σε παθολογικά αίτια των θανάτων.

Η στάση της μητέρας του παιδιού άλλαξε μετά τον τρίτο θάνατο του βρέφους Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, που προκάλεσε σοβαρές αμφιβολίες για τα πραγματικά γεγονότα. Snapshot powered by AI

Στο ακροατήριο συνεχίζεται την Πέμπτη (19/11) η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου τριών βρεφών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η κατάθεση της μητέρας της.

Η μητέρα της κατηγορούμενης έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγγόνια της. Η σχέση της με την κόρη της, ωστόσο, έχει σημαδευτεί στο παρελθόν από εντάσεις και σοβαρές αντιπαραθέσεις. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, τις προηγούμενες ημέρες της δικαστικής διαδικασίας οι δύο γυναίκες έδειχναν να έχουν έρθει κάπως πιο κοντά, καθώς η μητέρα παρακολουθούσε την 25χρονη και αντάλλασσε μαζί της κουβέντες.

Παράλληλα, η ακροαματική διαδικασία προχωρά με την εξέταση προσώπων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η κατηγορούμενη όταν έρθει η ώρα να απολογηθεί.

Η 25χρονη στην τελευταία ομολογία της ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο που της αποδίδονται. Ο συνήγορος υπεράσπισής της δεν θέλησε τότε να διευκρινίσει περαιτέρω τη θέση της, επισημαίνοντας πως το περιεχόμενό της θα αποσαφηνιστεί στην πορεία των δικασίμων.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα με άμεση γνώση των γεγονότων. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν οι γονείς ενός από τα βρέφη που έχασαν τη ζωή τους, με τη μητέρα του παιδιού να διατηρεί στο παρελθόν στενή σχέση με την κατηγορούμενη, καθώς οι δύο γυναίκες ήταν και κουμπάρες.

Κατά την κατάθεσή της, η γυναίκα αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, αλλά και στη σχέση που διατηρούσε με την 25χρονη. Όπως περιέγραψε, δεν είχε περάσει από το μυαλό της ότι η κατηγορούμενη θα μπορούσε να έχει προκαλέσει κακό στο παιδί της. Ακόμη και μετά τον θάνατο των δύο δικών της παιδιών, εξακολουθούσε να τη στηρίζει ψυχολογικά, καθώς πίστευε ότι οι απώλειες συνδέονταν με παθολογικά αίτια, όπως αναφέρονταν και στις τότε ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Η στάση της, ωστόσο, άρχισε να διαφοροποιείται μετά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα. Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς τότε άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες σοβαρές αμφιβολίες της σχετικά με όσα ενδέχεται να είχαν πραγματικά συμβεί.

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