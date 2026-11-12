Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου η δίκη– Αρνείται τις κατηγορίες η 26χρονη
Στις 19 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου που ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας
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- Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας.
- Η 26χρονη αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, παρά τις ομολογίες για τον θάνατο του βρέφους ηλικίας έξι μηνών.
- Ο δικηγόρος της ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.
- Η υπόθεση έχει μεγάλη δημοσιότητα και εκτιμάται ότι θα καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες.
- Η Ειρήνη έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε την αδελφή της το 2014, αλλά το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Συνοδευμέομενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη έφτασε το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τον θάνατο τριών βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την εισαγγελέα να διαβάζει το κατηγορητήριο. Αμέσως μετά ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, υπέβαλε αίτημα να εξαιρεθεί οι πατριό της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, με το επιχείρημα ότι δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και δεν διατηρούσε ουσιαστική σχέση μαζί της.
Έξω από τα δικαστήρια η μητέρα της Ειρήνης υποστήριξε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της αλλά αυτός που την μεγάλωσε. Η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.
Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κλήση της κουμπάρας και μητέρα του βρέφους ηλικίας έξι μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021 και για τη δολοφονία του οποίου η κατηγορούμενη είχε ομολογήσει την ενοχή της. Επίσης κατέθεσε ο πρώην φίλος της.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ εκτιμάται ότι στη δίκη θα καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες.
Παράλληλα, η 26χρονη έχει παραδεχθεί ότι το 2014 σκότωσε και την αδελφή της. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αδίκημα έχει πλέον παραγραφεί λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου.
Με πληροφορίες από tempo24.news