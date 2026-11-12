Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου η δίκη– Αρνείται τις κατηγορίες η 26χρονη

Snapshot Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας.

Η 26χρονη αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, παρά τις ομολογίες για τον θάνατο του βρέφους ηλικίας έξι μηνών.

Ο δικηγόρος της ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Η υπόθεση έχει μεγάλη δημοσιότητα και εκτιμάται ότι θα καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες.

Η Ειρήνη έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε την αδελφή της το 2014, αλλά το αδίκημα έχει παραγραφεί. Snapshot powered by AI

Συνοδευμέομενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη έφτασε το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η 26χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τον θάνατο τριών βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την εισαγγελέα να διαβάζει το κατηγορητήριο. Αμέσως μετά ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, υπέβαλε αίτημα να εξαιρεθεί οι πατριό της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, με το επιχείρημα ότι δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και δεν διατηρούσε ουσιαστική σχέση μαζί της.

Έξω από τα δικαστήρια η μητέρα της Ειρήνης υποστήριξε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της αλλά αυτός που την μεγάλωσε. Η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κλήση της κουμπάρας και μητέρα του βρέφους ηλικίας έξι μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021 και για τη δολοφονία του οποίου η κατηγορούμενη είχε ομολογήσει την ενοχή της. Επίσης κατέθεσε ο πρώην φίλος της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ εκτιμάται ότι στη δίκη θα καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες.

Παράλληλα, η 26χρονη έχει παραδεχθεί ότι το 2014 σκότωσε και την αδελφή της. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αδίκημα έχει πλέον παραγραφεί λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου.

Με πληροφορίες από tempo24.news

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