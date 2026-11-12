Πτώση 35χρονης στο μετρό «Ηλιούπολη»: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2

Η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

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Πτώση 35χρονης στο μετρό «Ηλιούπολη»: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2

Συρμός του μετρό στο σταθμό του Νέου Κόσμου  

ΕΛΛΑΔΑ
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος παρέμειναν προσωρινά κλειστοί, καθώς μία 35χρονη έπεσε στις γραμμές, στο ρεύμα προς Ανθούπολη.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό και πλέον οι συρμοί διέρχονται κανονικά από όλες τις στάσεις.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη

Σημειώνεται πως η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10 και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 35χρονη, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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