Πτώση 35χρονης στο μετρό «Ηλιούπολη»: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2
Η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος παρέμειναν προσωρινά κλειστοί, καθώς μία 35χρονη έπεσε στις γραμμές, στο ρεύμα προς Ανθούπολη.
Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό και πλέον οι συρμοί διέρχονται κανονικά από όλες τις στάσεις.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη
Σημειώνεται πως η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10 και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 35χρονη, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.