Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

Snapshot Μία 35χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τις γραμμές του μετρό στον σταθμό Ηλιούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:10.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η 35χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την ανάσυρσή της. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη», στο ρεύμα προς Ανθούπολη, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:10.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 35χρονη, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως εξαιτίας του περιστατικού, οι σταθμοί του Μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος παρέμειναν προσωρινά κλειστοί, με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό.

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