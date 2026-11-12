Νέα απάτη στην Πάτρα: Της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ

Snapshot Στην Πάτρα, σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, σημειώθηκε τηλεφωνική απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Άγνωστος προσποιήθηκε λογιστή και πείστηκε την ηλικιωμένη να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα μέσα σε σακούλα.

Η γυναίκα έχασε αντικείμενα αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στην Πάτρα, σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη να παραδώσει μέσα σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να χάσει χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

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