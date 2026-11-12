Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα - 5 συλλήψεις

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα - 5 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα στη Θεσσαλονίκη, με πέντε συλλήψεις και έξι ταυτοποιημένα μέλη.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, με διακριτούς ρόλους στη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των λαθραίων προϊόντων.
  • Συνολικά διακινήθηκαν 1.701 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, ισοδύναμα με 850.500 πακέτα και 17.010.000 τεμάχια.
  • Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.086 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, 20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού, πολυτελή ρολόγια, οχήματα και 15.000 ευρώ σε μετρητά.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία.
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Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, με κύριο πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις έγιναν το προηγούμενο 24ωρο στο πλαίσιο επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

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Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν τη δράση και τους ρόλους των εμπλεκομένων, εντόπισαν τους χώρους αποθήκευσης και τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν, ενώ κατάφεραν να προσδιορίσουν και το δίκτυο λιανικής διάθεσης των παράνομων προϊόντων.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ η δράση της εκτιμάται ότι ξεκίνησε νωρίτερα. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την περαιτέρω διανομή των λαθραίων τσιγάρων. Μάλιστα, δύο από τα μέλη είχαν αναλάβει και καθήκοντα προπομπών, προκειμένου να ελέγχουν τη διαδρομή των οχημάτων και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να διακίνησε 1.701 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 850.500 πακέτα και 17.010.000 τεμάχια τσιγάρων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, κατασχέθηκαν 1.086 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, που περιείχαν 543.000 πακέτα ή 10.860.000 τσιγάρα, 20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού (βάρους 1.006 κιλών), 71 ρολόγια, ορισμένα από τα οποία πολυτελή, ένας τράκτορας με επικαθήμενο, Ι.Χ. αυτοκίνητο και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

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Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο ειδικό ανακριτή.

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