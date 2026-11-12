Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

Αποτάχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία, ο 54χρονος Χ.Φ., ο σμήναρχος του οποίου η υπόθεση κατασκοπείας υπερ της Κίνας αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2026 μετά από μία μαραθώνια απολογία που διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο καθ' ομολογίαν κατάσκοπος δήλωσε ανακουφισμένος μετά το πέρας της διαδικασίας, κατά την οποία φέρεται να ζήτησε την καταδίκη του για τα αδικήματα που του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι έπεσε θύμα αφόρητων πιέσεων και απειλών, στις οποίες τελικά ενέδωσε και μπήκε σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό.

Η απόταξή του δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 9 Νοεμβρίου 2026, με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου, ύστερα από πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αυτό θα συνεχιστεί κανονικά.

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