Υπόθεση κατασκοπείας: Κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας ο σμήναρχος- Υπόνοιες για εκβιασμό

To δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου έδειξε χθες ο στρατιωτικός εισαγγελέας στον 54χρονο σμήναρχο, που κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας, μετά την ολοκλήρωση μαραθώνιας απολογίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενεπλάκη στην υπόθεση χωρίς πρόθεση και εν αγνοία του, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη «εφιαλτική, επικίνδυνη και παράνομη».

Όπως φέρεται να δήλωσε, από την πρώτη στιγμή τέθηκε στη διάθεση της υπηρεσίας του και της Δικαιοσύνης, με μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κατά την απολογία του, φέρεται να εξέφρασε τη μεταμέλειά του, ζητώντας συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του, ενώ δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη και ζήτησε να του επιβληθεί μια δίκαιη και εύλογη ποινή.

Πλήθος ερωτήσεων

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων από τις ανακριτικές αρχές και υποστήριξε πως το ταξίδι του στην Κίνα ήταν απολύτως νόμιμο και είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του. Παράλληλα, κατά την απολογία του φέρεται να κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν. Το ένα όνομα φέρεται να είναι: Στίβεν Γουέιν

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης Βασίλης Χειρδάρης ανέφερε ότι «ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση και έγινε δεκτό το αίτημά μας για προφυλάκιση», προσθέτοντας ότι ο εντολέας του ζητά να δικαστεί και να καταδικαστεί δίκαια από την ελληνική Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του, αποδέχθηκε τις ευθύνες του και δηλώνει ανακουφισμένος από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, ο κ. Χειρδάρης υποστήριξε ότι ο σμήναρχος θεωρούσε πως συνεργαζόταν με ιδιωτική εταιρεία από την Κίνα. Όπως είπε, μετά τη μετάβασή του στη χώρα δέχθηκε έντονες πιέσεις να παραδώσει νατοϊκά έγγραφα και ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– υπό το βάρος απειλών και φόβου για την ασφάλεια της οικογένειάς του, οδηγήθηκε στη συμμετοχή σε μια διαδικασία που δεν επιθυμούσε.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται και εστιάζουν σε απόστρατους.

