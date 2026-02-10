Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Μαραθώνια είναι η κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, καθώς για περισσότερες από έξι ώρες βρίσκεται ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Στις 09:30 το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε εκ νέου στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου να απολογηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα. Λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα, η διαδικασία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει πως ο σμήναρχος απολογείται για περισσότερες από έξι ώρες. Υπενθυμίζεται πως ο 54χρονος αξιωματικός έχει ήδη ομολογήσει τη δράση του, ενώ φέρεται να έχει μιλήσει στις αρχές για το πώς ακριβώς τον πλησίασαν οι Κινέζοι.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Ο σμήναρχος μίλησε για την συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Κινέζο σύνδεσμό του, με το όνομα «Στίβεν». Κατά τη συνάντηση εκείνη, σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ο «Στίβεν» είχε εγκαταστήσει στο «κρυφό» κινητό τηλέφωνο του σμήναρχου, ειδική crypto wallt εφαρμογή ώστε να πληρώνεται. Του έδωσε επίσης κωδικούς της εφαρμογής ώστε να κάνει μεταφορές σε τραπεζικούς του λογαριασμούς. Οι Αρχές κάνουν τώρα φύλλο και φτερό το crypto wallet, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Στίβεν» είναι αξιωματικός του κινεζικού στρατού και έχει ταυτοποιηθεί. Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο τον ανώτερο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, μετά από πληροφορίες της CIA, καθώς φέρεται να διέρρεε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών συστημάτων στην Κίνα έναντι αμοιβής.

Η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω LinkedIn, με τον Κινέζο πράκτορα να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Ακολούθησε σταδιακή συνεργασία, που ξεκίνησε με υποτιθέμενες μελέτες και κατέληξε σε παράδοση απόρρητου υλικού, μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών. Ο αξιωματικός πληρωνόταν ανάλογα με την αξία των πληροφοριών που παρέδιδε, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι λάμβανε έως και 5.000 ευρώ μηνιαίως, μέσω λογαριασμών κρυπτονομισμάτων, σε δραστηριότητα που διήρκεσε περίπου 18 μήνες.

