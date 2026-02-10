Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ο 54χρονος βρίσκεται για περισσότερες από έξι ώρες ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, αφού έφτασε στις 09:30 το πρωί και λίγο πριν τις 16:00 ακόμη απολογούνταν

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαραθώνια είναι η κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, καθώς για περισσότερες από έξι ώρες βρίσκεται ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Στις 09:30 το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε εκ νέου στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου να απολογηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα. Λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα, η διαδικασία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει πως ο σμήναρχος απολογείται για περισσότερες από έξι ώρες. Υπενθυμίζεται πως ο 54χρονος αξιωματικός έχει ήδη ομολογήσει τη δράση του, ενώ φέρεται να έχει μιλήσει στις αρχές για το πώς ακριβώς τον πλησίασαν οι Κινέζοι.

sminarxos-aerodikeio-3.jpg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
sminarxos-aerodikeio-1.jpg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
sminarxos-aerodikeio-2.jpg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Ο σμήναρχος μίλησε για την συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Κινέζο σύνδεσμό του, με το όνομα «Στίβεν». Κατά τη συνάντηση εκείνη, σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ο «Στίβεν» είχε εγκαταστήσει στο «κρυφό» κινητό τηλέφωνο του σμήναρχου, ειδική crypto wallt εφαρμογή ώστε να πληρώνεται. Του έδωσε επίσης κωδικούς της εφαρμογής ώστε να κάνει μεταφορές σε τραπεζικούς του λογαριασμούς. Οι Αρχές κάνουν τώρα φύλλο και φτερό το crypto wallet, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Στίβεν» είναι αξιωματικός του κινεζικού στρατού και έχει ταυτοποιηθεί. Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ παρακολουθούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο τον ανώτερο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, μετά από πληροφορίες της CIA, καθώς φέρεται να διέρρεε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών συστημάτων στην Κίνα έναντι αμοιβής.

Η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω LinkedIn, με τον Κινέζο πράκτορα να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Ακολούθησε σταδιακή συνεργασία, που ξεκίνησε με υποτιθέμενες μελέτες και κατέληξε σε παράδοση απόρρητου υλικού, μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών. Ο αξιωματικός πληρωνόταν ανάλογα με την αξία των πληροφοριών που παρέδιδε, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι λάμβανε έως και 5.000 ευρώ μηνιαίως, μέσω λογαριασμών κρυπτονομισμάτων, σε δραστηριότητα που διήρκεσε περίπου 18 μήνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής Διαφάνεια: Άνοδος 11 θέσεων για την Ελλάδα στην καταπολέμηση της διαφθοράς

16:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

16:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Ναν, φουλάρει για Φενέρ!

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

16:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς η ενεργειακή ένδεια αυξάνει και τη στεγαστική ένδεια - Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία που μπορεί να αφήσει χιλιάδες σπίτια κλειστά

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για Τουρκία: Ναι στις καλές σχέσεις, απορρίπτουμε τις Navtex

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέφρι Επστάιν είναι ζωντανός; Φωτογραφία τον δείχνει να περπατάει στο Ισραήλ

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Διπρόσωπος» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Προσοχή στα διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν τη χώρα

15:55LIFESTYLE

Eurovision-εθνικός τελικός: Πώς θα ψηφίσει το κοινό για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

15:52ME TO N & ME TO Σ

Η λίστα Επστάιν είναι η απόδειξη της σαπίλας του πλανήτη!

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Την Πέμπτη (12/02) απολογείται ο Ποντένσε για την... ομπρέλα στον αγώνα με την ΑΕΚ

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δήλωση της βουλευτή Καραγεωργοπούλου στο Newsbomb μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την «Πλεύση Ελευθερίας»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράδοση 138 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα – Κικίλιας: Ενισχύονται τα μέσα για την ασφάλεια της πατρίδας μας

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος συνελήφθη μέσα στο αεροπλάνο μπροστά στους έκπληκτους επιβάτες ως ύποπτος για οργάνωση κυκλώματος παιδεραστίας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάψιμο αντί απουσίας» στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη εις βάρος της διευθύντριας

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο εισπράκτορας συμμορίας που διέπραττε απάτες με πρόσχημα τροχαία ατυχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που όχημα χτυπάει και «εκτοξεύει» γυναίκα που βγήκε απότομα στον δρόμο - Προσοχή: Σκληρές εικόνες

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η 27χρονη «influencer» του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο - Από τα παιδικά της χρόνια στον αρραβώνα με τον Τζέικ Πολ

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ