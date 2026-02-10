Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας, μίλησε για τον κατάσκοπο Χ.Φ., τον οποίο σύμφωνα με τον ίδιο, «τον ενδιέφερε μόνο το κέρδος, το χρήμα και τίποτα παραπάνω».

Ο κ. Ιατρίδης είπε μιλώντας στον ΣΚΑΊ ότι «πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί μετά την αποστρατεία τους πάνε σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αυτό δεν είναι μεμπτό». Κάτι αντίστοιχο επιχείρησε να κάνει κι ο 54χρονος Σμήναρχος, ο οποίος έστελνε βιογραφικά σε εταιρείες για να εξασφαλίσει το επαγγελματικό του μέλλον μετά την αποστρατεία.

«Μπορεί να ζητήσουν οι ΗΠΑ να εκδοθεί για να δικαστεί»

Όπως τόνισε ο κύριος Ιατρίδης, επικαλούμενος νομικές πηγές, η αφαίρεση της ιθαγένειας, ενδέχεται να φέρει τον Σμήναρχο αντιμέτωπο με σοβαρές συνέπειες.

«Εφόσον του αφαιρεθεί η ιθαγένεια, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του Νίκου Δένδια, ο οποίος ορθώς τον έκανε, μπορεί να ζητήσει ένα κράτος, όπως για παράδειγμα η Αμερική, να δικαστεί κι εκεί».

