Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

Στις 09:30 το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε εκ νέου στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου να απολογηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Ο 54χρονος σμήναρχος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Ο σμήναρχος είχε συναντήσει στην Αθήνα τον Κινέζο σύνδεσμό του, με το όνομα «Στίβεν». Κατά τη συνάντηση εκείνη, σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ο «Στίβεν» είχε εγκαταστήσει στο «κρυφό» κινητό τηλέφωνο του σμήναρχου, ειδική crypto wallt εφαρμογή ώστε να πληρώνεται. Του έδωσε επίσης κωδικούς της εφαρμογής ώστε να κάνει μεταφορές σε τραπεζικούς του λογαριασμούς. Οι Αρχές κάνουν τώρα φύλλο και φτερό το crypto wallet, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Στίβεν» πλήρωνε αρχικά τον Έλληνα αξιωματικό

500-600 ευρώ για στρατιωτικές μελέτες που του παρέδιδε. Στη συνέχεια το «τιμολόγιο» αναβαθμίστηκε καθώς ο σμήναρχος ελάμβανε περί τις 5.000 ευρώ τον μήνα για να παραδίδει στο Πεκίνο στρατιωτικές πληροφορίες. Φέρεται μάλιστα να πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων.

Διαβάστε επίσης