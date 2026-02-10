Υπόθεση κατασκοπείας: Απολογείται σήμερα ο σμήναρχος - Νέα στοιχεία για τις συναντήσεις του

Αίσθηση προκαλούν οι αντιφατικές αναρτήσεις που πραγματοποιούσε ο 54χρονος σμήναρχος 

Ο σμήναρχος προσήλθε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών

Σήμερα θα περάσει την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο Κινέζος σύνδεσμος με τον 54χρονο σμήναρχο, είχε εγκαταστήσει στο κρυφό κινητό και εφαρμογή για να πληρώνεται, ενώ του έδωσε και κωδικούς της εφαρμογής ώστε να κάνει μεταφορές σε τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Ήταν κώδικες με τους οποίους μπορούσε να μπει μέσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο crypto wallet που εντοπίστηκε στο κρυφό κινητό, ουσιαστικά για να μεταφέρει χρήματα από εκεί σε άλλους λογαριασμούς. Γι’ αυτό και οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το crypto wallet, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών.

Επίσης η ΕΡΤ ανέφερε ότι «Στίβεν» ονομαζόταν, ο σύνδεσμος του σμηνάρχου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο. Οι Αρχές διατηρούν πάντως τις επιφυλάξεις τους.

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο για συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, ενώ όπως αναφέρθηκε ο σύνδεσμος πλήρωνε αρχικά τον Έλληνα αξιωματικό
500-600 ευρώ για μελέτες, αλλά στη συνέχεια η....συνεργασία φαίνεται να αναβαθμίστηκε και ο σμήναρχος ελάμβανε 5.000 το μήνα για στρατιωτικές πληροφορίες. Φέρεται μάλιστα να πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων.

Οι αντιφατικές αναρτήσεις

Αίσθηση προκαλούν οι αντιφατικές αναρτήσεις που πραγματοποιούσε ο 54χρονος σμήναρχος της αεροπορίας που ήταν αρκετά ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθιζε να αρθογραφεί για θέματα κυβερνοασφάλειας, ενώ συχνά σχολίαζε κάτω από αναρτήσεις. Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι το γεγονός πως πριν δύο χρόνια όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στο Μάλι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους ο σμήναρχος είχε σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».

Ο αξιωματικός φέρεται να έχει αποκαλύψει στις αρχές όλες τις λεπτομέρειες από τον τρόπο που έκανε τις διαρροές μέχρι και τον τρόπο που τον προσέγγισαν αρχικά οι Κινέζοι ως μια ιδιωτική επιχείρηση.

