Υπόθεση κατασκοπείας: Κομβικός ρόλος μιας γυναίκας - Η πυραμίδα του δικτύου

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην πολυπλόκαμη υπόθεση κατασκοπείας, με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της ΕΡΤ στο κάδρο βρίσκεται ένας άνθρωπος-σκιά που φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα αναφέρουν ότι το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

«Ομερτά» για λόγους εθνικής ασφαλείας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, από το υπουργείο Άμυνας επί της ουσίας έχει επιβληθεί μια άτυπη «ομερτά» για λόγους εθνικής ασφαλείας. Κανείς δεν λέει το παραμικρό επειδή μπορεί να έχει επιπλοκές στις σχέσεις με συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ και στις σινοελληνικές σχέσεις.

Δεν είναι γνωστό μέχρι ώρας αν έχει υπάρξει κάποιους είδους διάβημα από το υπουργείο Εξωτερικών προς την πρεσβεία της Κίνας ή κάτι αντίστοιχο από την πρεσβεία μας στο Πεκίνο προς την κεντρική διοίκηση.

Πολύ μεγάλη σημασία: Πού και από ποιον στρατολογήθηκε

Όπως το Newsbomb είχε αναφέρει και στο χθεσινό ρεπορτάζ, ιδιαίτερη σημασία έχει το πού και από ποιον στρατολογήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος.

Πιθανολογείται ότι στρατολογήθηκε από κινέζικες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο εξωτερικό. Άρα ή από άλλο πράκτορα των Κινέζων ή από Κινέζο που εντόπισε τον σμήναρχο μέσω στοιχείων του που ήταν σε κοινή λήψη, ίσως και μέσω LinkedIn.

Το προφίλ του σμηνάρχου

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι πρόκειται για αξιωματικό που περιγράφεται ως ευφυής, καλλιεργημένος, ικανός, κάθε τι άλλο από κάποιον που έπεσε θύμα επειδή κάποιος μπορεί να τον ξεγέλασε. Επομένως έχει σημασία να διαπιστωθεί πώς στρατολογήθηκε και πιθανόν αν το κουβάρι φτάνει και σε άλλους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ από άλλες χώρες.

Για αυτό οι αρχές έχουν εστιάσει την έρευνα στο να εντοπιστεί από πού έχει γίνει διαρροή.

Γνώριζε το υπουργείο Άμυνας;

Στο υπουργείο Άμυνας φαίνεται ότι είχαν γνώση των πληροφοριών, που προήλθαν από τη CIA, διότι στον τελευταίο νόμο που πέρασε το 2026 περιλήφθηκε το άρθρο 298, το οποίο αναφέρει ότι όποιος τελεί το αδίκημα μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών χάνει και την ελληνική ιθαγένεια.

Συν τοις άλλοις κομβική σημασία έχει το ποιες είναι οι πληροφορίες που ο Έλληνας αξιωματικός διέρρευσε, ποια τα στρατιωτικά μυστικά, καθώς υπάρχει μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία φέρεται να παρέδωσε απόρρητες συχνότητες επικοινωνιών μεταξύ οπλικών συστημάτων και μέσων που έχουν να κάνουν με τα νατοϊκά υποβρύχια, με νατοϊκά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, με αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού ή με τα νατοϊκά αεροσκάφη AWACS στα οποία επίσης είχε εξειδίκευση

Διαβάστε επίσης