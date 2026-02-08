Υπόθεση κατασκοπείας: Τα... μονοπάτια του σμήναρχου μέχρι την Κίνα και ο «άνθρωπος-σκιά»

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι 54χρονος σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Πάντως σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο σμήναρχος συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Κινέζο χειριστή του. Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές ασφαλείας και οι ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο-σκιά» που κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας. Το προφίλ του σκιαγραφείται όσο σφίγγει ο κλοιός γύρω του και υπό άκρα μυστικότητα ερευνάται η σχέση του με τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός φέρεται να πουλούσε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του από τον Οκτώβριο. Οι αρχές ερευνούν αν τον στρατολόγησε ο άνθρωπος-σκιά.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμα δύο άτομα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο απόστρατους, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους», όπως με αυτόν που επικοινωνούσε ο Αξιωματικός της Αεροπορίας. Ο ένας, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έχει σχέση εργασίας με την κινεζική αεροπορία. Οι αρχές κινούνται προσεκτικά και με διακριτικότητα μέχρι να συλλέξουν όλα τα στοιχεία και να ολοκληρώσουν το παζλ, όπως έγινε και με τον σμήναρχο.

Σύμφωνα με τον Alpha πάντως δεν προκύπτουν συνεργοί στο στράτευμα.

Τα ερωτήματα, τα δίκτυα και οι προσβάσεις

Ερωτήματα προκύπτουν για το πού στρατολογήθηκε ο Έλληνας σμήναρχος, στο εξωτερικό ή στην χώρα μας, ενδεχομένως και μέσω των λογαριασμών που είχε στα social media.

Η θέση του αξιωματικού ήταν αναβαθμισμένη, και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsobmb, επισκεπτόταν άλλες αεροπορικές βάσεις σε εγκαταστάσεις συμμαχικές, κυρίως σε ό,τι αφορά ραντάρ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο ‘τέλειος κατάσκοπος’. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε νατοϊκά συνέδρια, και η εξειδίκευσή του ήταν τέτοια που είχε πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, συστήματα νατοϊκά όπως τα AWACS κλπ.

Με λίγα λόγια ήταν από τους καλούς μηχανικούς πληροφοριών και κατείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη στρατολόγησή του είναι τα εξής;

-Αν η στρατολόγηση έχει γίνει σε νατοϊκό συνέδριο μπορεί να υπάρχει δίκτυο από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ

-Αν έχει στρατολογηθεί εντός Ελλάδος μπορεί να υπάρχει δίκτυο με απόστρατους

Υπόθεση κατασκοπείας στην Κρήτη που έμεινε στο σκοτάδι

Μια παλιά ιστορία με τη σύλληψη επιστήμονα ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο με αφορμή όσα αποκαλύπτονται για τον σμήναρχο - κατάσκοπο.

Όπως αναφέρει το patris.gr ελάχιστες δεκαετίες πίσω, λίγο πριν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που δεν έγινε ποτέ γνωστό, εκτυλίχθηκε και στην Κρήτη, με επίκεντρο έναν σημαντικό επιστημονικό φορέα του νησιού. Ήταν η περίοδος που η επιτήρηση σε θέματα ασφαλείας ήταν αυξημένη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες του δυτικού κόσμου.

Εκείνη την περίοδο, κάθε λεπτομέρεια που αφορούσε την ασφάλεια κρινόταν με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έντονης εγρήγορσης, μια πληροφορία έφτασε στα γραφεία των Υπηρεσιών Ασφαλείας, δημιουργώντας αναταραχή και άμεση ενεργοποίηση ανωτάτων αξιωματούχων.

Η πληροφορία που είχε δοθεί αφορούσε σε έναν αλλοδαπό επιστήμονα, με υψηλή εξειδίκευση, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα ως επισκέπτης καθηγητής, με καθοριστικό ρόλο στον τομέα των επικοινωνιών και της ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων.

Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός επιστήμονας είχε εξαρχής δώσει την εικόνα του ανθρώπου, που τον ενδιαφέρει μόνο η επιστήμη του, και από τις πληροφορίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, επρόκειτο για έναν άνθρωπο που το επιστημονικό του κύρος, όχι μόνο δεν αμφισβητούταν, αλλά αποτελούσε μεγάλη τύχη που βρισκόταν στη χώρα μας για να εργαστεί.

Δούλευε σιωπηρά, αλλά με ένταση, μοιράζοντας τις γνώσεις του στους συνεργάτες του. Φαινόταν ως ένας από τους πολύτιμους πυλώνες της επιστημονικής κοινότητας και τίποτα δεν μαρτυρούσε πως θα μπορούσε να κρύβει κάτι διαφορετικό, κάτι σκοτεινό.

Όλα άλλαξαν, όταν η πληροφορία που δόθηκε γνωστοποιούσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο επιστήμονας αυτός, επιχειρούσε να εισχωρήσει σε ερευνητικές ζώνες πέρα από τα καθορισμένα όρια, χωρίς άδεια και χωρίς προφανή επιστημονική αιτία.

Κλιμάκιο αξιωματούχων υπηρεσιών ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο χρειάστηκε να βρεθεί στο νησί, ξεκινώντας μια διαδικασία συστηματικής και διακριτικής παρακολούθησης, η οποία κράτησε για περίπου δύο εβδομάδες. Χωρίς θόρυβο, με άνευ προηγουμένου ταχύτητα, και χωρίς να ενημερωθεί η Αστυνομία, τον μετέφεραν στα κεντρικά της Υπηρεσίας στην Αθήνα.

Εκεί αποκαλύφθηκε κάτι αναπάντεχο: η εθνικότητα που παρουσίαζε δεν ήταν η αλήθεια. Τα στοιχεία έδειχναν πως ήταν Ιρανός, με φήμες να τον θέλουν να παρέχει πληροφορίες για λογαριασμό τρίτης χώρας.

Για την έκβαση αυτής της ιστορίας, αξιόπιστη πηγή ανέφερε στο patris.gr πως η απέλασή του δεν ήταν παρά μονόδρομος, μια εφαρμογή της κλασικής πρακτικής σε τέτοιες ευαίσθητες υποθέσεις. Και έτσι, το επεισόδιο αυτό, παρόλο που βυθίστηκε σε σιωπή, καταγράφηκε ως μια από τις πιο απόκρυφες και σοβαρές περιπτώσεις της εποχής εκείνης, με επίκεντρο την Κρήτη.

