Υπόθεση κατασκοπείας: Πού στρατολογήθηκε ο σμήναρχος; Τα ερωτήματα, τα δίκτυα και οι προσβάσεις 

Το κουβάρι της υπόθεσης κατασκοπείας που ταλανίζει την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες επιδιώκουν να ξετυλίξουν οι αρχές.

Ο 54χρονος σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι και ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες οδηγήθηκε την Παρασκευή το πρωί στο Αεροδικείο Αθηνών.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του Βασίλης Χειρδάρης, ο σμήναρχος πήρε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή. Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται, όπως πρώτο το Newsbomb αποκάλυψε, ότι αναμένεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια από τον εν λόγω αξιωματικό.

Τα ερωτήματα, τα δίκτυα και οι προσβάσεις

Ερωτήματα προκύπτουν για το πού στρατολογήθηκε ο Έλληνας σμήναρχος, στο εξωτερικό ή στην χώρα μας, ενδεχομένως και μέσω των λογαριασμών που είχε στα social media.

Η θέση του αξιωματικού ήταν αναβαθμισμένη, και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsobmb, επισκεπτόταν άλλες αεροπορικές βάσεις σε εγκαταστάσεις συμμαχικές, κυρίως σε ό,τι αφορά ραντάρ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο ‘τέλειος κατάσκοπος’. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε νατοϊκά συνέδρια, και η εξειδίκευσή του ήταν τέτοια που είχε πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, συστήματα νατοϊκά όπως τα AWACS κλπ.

Με λίγα λόγια ήταν από τους καλούς μηχανικούς πληροφοριών και κατείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη στρατολόγησή του είναι τα εξής;

-Αν η στρατολόγηση έχει γίνει σε νατοϊκό συνέδριο μπορεί να υπάρχει δίκτυο από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ

-Αν έχει στρατολογηθεί εντός Ελλάδος μπορεί να υπάρχει δίκτυο με απόστρατους

Πάντως, ο 54χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Ο έμπειρος αξιωματικός, με 30 χρόνια υπηρεσίας, όπως ομολόγησε διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα. Το κίνητρο του, όπως δείχνουν οι έως τώρα πληροφορίες ήταν οικονομικό και μάλιστα με σημαντικά χρηματικά ποσά. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο.

Άλλωστε σε παρόμοιες περιπτώσεις το οικονομικό (κυρίως) και οι ιδεολογικές απόψεις αποτελούν τα βασικά κίνητρα για έναν κατάσκοπο.

