Στο Στρατοδικείο Καρέα ο σμήναρχος για την κατασκοπεία-«Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη»

Στο Στρατοδικείο Καρέα ο σμήναρχος για την κατασκοπεία-«Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη»
Στο Στρατοδικείο Καρέα (Στρατόπεδο «Σακέτα»/ΑΣΔΕΝ) οδηγήθηκε την Παρασκευή ο 54χρονος Σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι και ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του, ο σμήναρχος πήρε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή. Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως φαίνεται από τη στιγμή που εξέρχεται από το Αεροδικείο, ο σμήναρχος δεν φορούσε χειροπέδες.

Ο σμήναρχος προσήλθε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών για απολογία σε ανακριτή σε και στρατιωτικού εισαγγελέα, λίγο πριν τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Η απολογία του ολοκληρώθηκε περί τις 3 το μεσημέρι.

Η ΕΥΠ παρακολουθούσε από τον περασμένο Οκτώβριο τον επίορκο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας και Διοικητή της 128 ΣΕΤΗ (Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών - Πολεμική Αεροπορία) στο Καβούρι, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Στον συγκεκριμένο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους». Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και ειδικότερα σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Έπειτα από την ανακριτική διαδικασία στην στρατιωτική υπηρεσία στο στρατόπεδο στον Καρέα, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.

Μετά την ομολογία του ότι είχε στρατολογηθεί από Κινέζους παραδίδοντας απόρρητο υλικό λειτουργώντας ως κατάσκοπος τρία είναι τα ενδεχόμενα για την τύχη του:

α) Να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί

β) Να προφυλακιστεί και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου

γ) Να αφεθεί ελεύθερος

Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον σμήναρχο – κατάσκοπο της Πολεμικής Αεροπορίας

Από τον σμήναρχο προβλέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια.

Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υποργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε προβλέψει να συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή του σκληρού μέτρου της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει έναν ακόμη στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

