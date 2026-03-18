«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

Έντονη συγκίνηση προκαλεί στα social media κείμενο που μιλά για μια γυναίκα που έζησε με αξιοπρέπεια και έφυγε από τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, ακόμη κι αν χρειάστηκε να τα βγάλει πέρα μόνο με 370 ευρώ τον μήνα – ένα ποσό αδιανόητο για τη σημερινή εποχή.

Ήταν η «κυρία Μαρία», μια γυναίκα που έζησε για χρόνια στο περιθώριο, δίνοντας ένα καθημερινό μάθημα αξιοπρέπειας, όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημήτρης Γιάννος.

Η ιστορία της έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με χιλιάδες χρήστες να κοινοποιούν το κείμενο και να σχολιάζουν την εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πάλευε να επιβιώσει με μόλις 370 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η κυρία Μαρία ζούσε μόνη, πληρώνοντας ενοίκιο 170 ευρώ, ενώ στηριζόταν και σε βοήθεια από κοινωνικό παντοπωλείο για τα βασικά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ίδια, πάντα φρόντιζε την καθαριότητα της πολυκατοικίας, ήταν εκείνη που πλήρωνε τα κοινόχρηστα πρώτη και είχε διαρκές ενδιαφέρον για την ασφάλεια των γειτόνων και των παιδιών τους. «Ήθελε να νιώθει χρήσιμη», σημειώνεται χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας μια γυναίκα που, παρά τη φτώχεια, διατηρούσε την αξιοπρέπεια και την αυτονομία της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Γιάννου

Έφυγε σήμερα μια Κυρία που έμενε στο ισόγειο της πολυκατοικίας μας.

Φτωχή και μόνη, βασανισμένη από τους εφιάλτες της, αλλά μορφωμένη, αξιοπρεπής και περήφανη, κοντούλα αλλά με τεράστιο μέγεθος.

Ζούσε με σύνταξη 370€, σε σπίτι που πλήρωνε ενοίκιο 170€ τον μήνα και με προμήθειες από το κοινωνικό παντοπωλείο.

Όμως έτρεχε πρώτη για πληρωμή των κοινόχρηστων, καθάριζε και κρατούσε καθαρή την πολυκατοικία γιατί έτσι ένιωθε χρήσιμη, ήταν πάντα τυπική στις υποχρεώσεις της (γράφοντας τα έξοδα της κ γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει..), άνθρωπος που ανταπέδιδε αμέσως την προσφορά σου, φύλακας της εισόδου, με ενδιαφέρον για το ποιος μπαίνει μέσα και αν τα παιδιά μας ήταν ασφαλή.

Σε έπαιρνε τηλέφωνο με το παραμικρό, όταν νόμιζε ή υποψιαζόταν ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι, στα παιδιά μας και σε εμάς.

Τα τελευταία χρόνια χτυπήθηκε από τον καρκίνο, το ΚΕΠΑ την έκρινε με αναπηρία 67% και έτσι πήρε ένα βοήθημα, μικρό αλλά σημαντικό για την επιβίωση της.

Το κοινωνικό μας κράτος, το Σεπτέμβριο της το έκοψε γιατί οι θεραπείες είχαν πάει καλά και έτσι έκρινε ότι αυτή η μοναχική, άρρωστη και πάμφτωχη γυναίκα μπορούσε να ζήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της με τα 370€ τον μήνα.

Από τον Δεκέμβριο η κατάσταση της χειροτέρεψε, αλλά αυτή συνέχισε με υπερηφάνεια να ζει ( όπως έμαθε… Πριν μια βδομάδα μπήκε στο νοσοκομείο, προχθές μίλησε με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο και της είπε «κ Λίνα ακόμη έχω στο στόμα μου τη γεύση από τις τηγανητές που μου έφερες τις προάλλες…»

Σήμερα η κ ΜΑΡΙΑ πέταξε ψηλά, μακριά από έναν κόσμο απάνθρωπο, χωρίς αλληλεγγύη, συναίσθηση και ευαισθησίες. Μακριά από έναν κόσμο γεμάτο ιδιοτέλεια, επιτήδειους, υποκριτές και καιροσκόπους.

Καλό ταξίδι κ Μαρία μας, θα μας λείψεις περισσότερο απ’ ότι περιμέναμε. Ήσουν ένα μεγάλο μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας!

Σε ευχαριστούμε για όλα.