ΗΠΑ: Γάλα μολυσμένο με βακτήρια έστειλε στα νοσοκομεία δεκάδες ανθρώπους

Περίπου 60 άτομα αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν νωπό γάλα

Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Γάλα μολυσμένο με βακτήρια έστειλε στα νοσοκομεία δεκάδες ανθρώπους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 60 άτομα αρρώστησαν μετά την κατανάλωση νωπού γάλακτος από δύο γαλακτοκομικές μονάδες στο Αϊντάχο.
  • Οι αρχές δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των μονάδων για να αποφύγουν τον κίνδυνο σε άλλους παραγωγούς νωπού γάλακτος.
  • 45 από τους ασθενείς βρέθηκαν θετικοί σε καμπυλοβακτηρίωση, ενώ εξετάζονται και άλλες πιθανές βακτηριακές μολύνσεις.
  • Το νωπό γάλα δεν έχει υποστεί παστερίωση, διαδικασία που εξοντώνει βακτήρια όπως καμπυλοβακτηρίδιο, E. coli, λιστέρια και σαλμονέλα.
  • Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, πυρετό και αφυδάτωση, με σοβαρές επιπλοκές για ευάλωτες ομάδες.
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Ένα περιστατικό με δεκάδες ανθρώπους που αρρώστησαν μετά την κατανάλωση γάλακτος μολυσμένου με βακτήρια ερευνούν οι αμερικανικές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της πολιτείας του Αϊντάχο ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι ανέφεραν πως αρρώστησαν μετά την κατανάλωση νωπού γάλακτος από δύο διαφορετικές γαλακτοκομικές μονάδες στο Βόρειο και Νότιο Αϊντάχο. Οι μολύνσεις αναφέρθηκαν από τις 19 Μαΐου και έπειτα.

Ωστόσο οι αρχές δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των γαλακτοκομικών μονάδων και προσπαθεί τώρα να εντοπίσει τις πηγές της μόλυνσης. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας AJ McWhorter ανέφερε ότι η υπηρεσία δεν κατονόμασε τις γαλακτοκομικές μονάδες «επειδή αυτό αποτελεί πιθανό κίνδυνο για οποιονδήποτε παραγωγό νωπού γάλακτος».

«Οι γαλακτοκομικές μονάδες συνεργάζονται με τις υγειονομικές αρχές για να εντοπίσουν ποιες παρτίδες γάλακτος ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης», δήλωσε ο McWhorter.

Το νωπό γάλα δεν έχει υποστεί παστερίωση, μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη θέρμανση του γάλακτος για την εξόντωση βακτηρίων — όπως το καμπυλοβακτηρίδιο, το E. coli, η λιστέρια και η σαλμονέλα — τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο νωπό γάλα.
Μέχρι στιγμής, 45 από τα άτομα που αρρώστησαν βρέθηκαν θετικά στη καμπυλοβακτηρίωση. Ωστόσο, οι αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν εξεταστεί όλοι όσοι αρρώστησαν και ότι ενδέχεται να διαπιστωθούν και περιπτώσεις μόλυνσης και με άλλα βακτήρια.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα των λοιμώξεων από βακτήρια που μπορεί να περιέχει το νωπό γάλα περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, πυρετό και αφυδάτωση. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές, ειδικά σε άτομα υψηλού κινδύνου, όπως σε μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

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