Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Άρεσε για ένα ημίχρονο, πάλεψε μέχρι το τέλος

Η Εθνική Ελλάδας έδειξε ορεξάτη για ένα ημίχρονο κόντρα στη Σουηδία, αλλά τελικά έμεινε όρθια με το… buzzer beater του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος διαμόρφωσε στο 95' το τελικό 2-2 στη Στοκχόλμη. 

Βαγγέλης Πάτας

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Άρεσε για ένα ημίχρονο, πάλεψε μέχρι το τέλος
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Η Εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάζει τριάδα στην άμυνα, παρουσίασε για περίπου 50 λεπτά εικόνα που θύμισε το εντυπωσιακό παιχνίδι της Γλασκώβης, όταν είχε επικρατήσει 3-0 της Σκωτίας για τα μπαράζ ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε δυνατά στο ματς, με τον Χρήστο Τζόλη να ξεχωρίζει και τον Κώστα Τσιμίκα να πετυχαίνει ένα όμορφο γκολ για το 0-1 στο 10’. Η Ελλάδα είχε επίσης σημαντικές ευκαιρίες, με δοκάρια από τους Κουρμπέλη και Παυλίδη, ενώ δημιούργησε κι άλλες φάσεις για περισσότερα τέρματα.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Βίκτορ Γιόκερες ισοφάρισε σε 1-1, σε μια άτυχη στιγμή για την ελληνική άμυνα, ενώ στο 69’ η Σουηδία γύρισε… τούμπα το ματς, κάνοντας το 2-1 με τον Γκούσταφ Νίλσον.

Η Εθνική δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να βρει ρυθμό, ωστόσο δεν παράτησε την προσπάθεια. Παρά το δύσκολο διάστημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο επιπέδου Μουντιάλ, η εικόνα της ήταν συνολικά καλύτερη για περίπου 60 λεπτά συνολικά, συγκριτικά και με τα προηγούμενα φιλικά απέναντι σε Παραγουάη και Ουγγαρία.

Στο φινάλε, η Ελλάδα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Γιώργο Μασούρα να διαμορφώνει το τελικό 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, επιβεβαιώνοντας την επιμονή της ομάδας μέχρι το τέλος.

Επόμενο τεστ για την Εθνική Ελλάδας είναι την Κυριακή (07/06, 22:00 - ALPHA) απέναντι στην Ιταλία στο Ηράκλειο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Για ένα ημίχρονο, η Εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεδίπλωσε στο χορτάρι το ταλέντο και τον νεανικό ενθουσιασμό των ποδοσφαιριστών της, σε ένα διάστημα όπου προηγήθηκε στο σκορ και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και δύο δοκάρια.

Στο 10ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Χρήστου Τζόλη, ο Κώστας Τσιμίκας με δεξί σουτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ για τη «γαλανόλευκη». Η Εθνική ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη επιθετικά, έχοντας δοκάρι στο 19’ με δυνατό σουτ του Κουρμπέλη και νέο δοκάρι στο 47’ με εξαιρετικό πλασέ του Παυλίδη.

Το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, ανήκε στη Σουηδία. Στην πρόβα τζενεράλε πριν την αναχώρησή της για το Μουντιάλ 2026, η γηπεδούχος ομάδα ανέβασε ρυθμό και απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις. Στο 54’, ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Παυλίδη και άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-1, με τον Τζολάκη να μην προλαβαίνει να αντιδράσει. Στο 69’, μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Αλί από τα αριστερά «άνοιξε» την ελληνική άμυνα, με τον Νίλσον να εκμεταλλεύεται την ασίστ και να κάνει το 2-1 από κοντά.

Οι μαζικές αλλαγές και από τις δύο ομάδες (δέκα συνολικά για καθεμία) επηρέασαν τον ρυθμό του αγώνα, ο οποίος έδειχνε να οδηγείται σε νίκη των Σουηδών. Ωστόσο, στο… προτελευταίο δευτερόλεπτο, η Ελλάδα βρήκε την ισοφάριση: ο Κωστούλας σέντραρε από αριστερά, ο Μασούρας κινήθηκε πιο γρήγορα από τον Στάρφελντ και με προβολή έκανε το 2-2 στο 95ο λεπτό, αμέσως πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άντριου Τζόουνς (Ουαλία)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος, Κουλιεράκης
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκράχαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον (64΄ Άλι), Λαγκερμπίλμπε (64΄ Σμίτ), Χίεν (64΄ Στάρφελντ), Σβένσον(80΄ Έκνταλ), Γκούντμουντσον (64΄ Στρουντ), Σβάνμπεργκ (64΄ Κάρλστρομ), Αγιάρι (64΄ Ζένελι), Νίγκρεν (64΄ Νίλσον), Γκιόκερες (64΄ Ελάνγκα), Ίσακ (63΄ Μπέργκβαλ)
ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (80΄ Μανδάς), Μαυροπάνος (81΄ Ντόι), Κουλιεράκης (81΄ Ανδρούτσος), Ρέτσος (62΄ Χατζηδιάκος), Ρότα (62΄ Βαγιαννίδης), Ζαφείρης (81΄ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (63΄ Τριάντης), Τσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Τζόλης (81΄ Μασούρας), Τεττέη (62΄ Κωστούλας), Παυλίδης (62΄ Δουβίκας).

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