Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Πάνω από $1 εκατ. το κόστος του γαμήλιου εορτασμού στη Σικελία

Ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας απόλαυσαν η Ντούα Λίπα και ο Callum Turner, οι οποίοι εθεάθησαν να χαλαρώνουν στο μπαλκόνι του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου διαμένουν στη Σικελία.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εορτασμών, οι δυο τους εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στο μπαλκόνι του πεντάστερου ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη θέα στη Μεσόγειο. Το Villa Igiea, όπου η διαμονή στις πολυτελείς σουίτες μπορεί να φτάσει τις 6.000 λίρες τη βραδιά, αναμένεται να φιλοξενήσει και μέρος των καλεσμένων του γάμου κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Singer Dua Lipa and actor Callum Turner wed at a civil ceremony in London on Sunday before heading to Palermo, Italy, where guests are gathering at the luxurious Villa Igiea hotel for wedding celebrations https://t.co/JB9t9ywgrl pic.twitter.com/LdXkmr2Ptj

— Reuters (@Reuters) June 4, 2026



Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο και τώρα ετοιμάζονται για μια μεγαλύτερη γιορτή με συγγενείς και φίλους στη Σικελία. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να διαρκέσουν τρεις ημέρες, με το Παλέρμο και ιστορικές τοποθεσίες της περιοχής να αποτελούν το σκηνικό των εορτασμών.

Charli XCX and The 1975's drummer George Daniel touch down in Sicily as the couple lead the stars arriving for Dua Lipa and Callum Turner's lavish £1.5million nuptials https://t.co/uaTlaAHs05

— Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος των εορτασμών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων φέρονται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου.

Η Ντούα Λίπα, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να φορέσει ένα ειδικά σχεδιασμένο νυφικό του οίκου Versace για τις γαμήλιες εκδηλώσεις, επέλεξε μια πιο χαλαρή εμφάνιση λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εορτασμών, επιλέγοντας ένα γαλάζιο πουκάμισο, ριγέ παρεό και μαγιό, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα καπέλο φορεμένο ανάποδα. Δίπλα της βρισκόταν ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος επέλεξε ένα καφέ πουκάμισο και σορτς για τη χαλαρή τους έξοδο στο μπαλκόνι της πολυτελούς σουίτας Donna Franca.

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