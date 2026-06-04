Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (7/6)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (4/6), που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 3, 6, 33, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Στην κλήρωση της Κυριακής (7/6), το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.