Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 3, 35, 6, 33, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σουηδία – Ελλάδα: Τα highlights του φιλικού στη Στοκχόλμη
22:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιβερπούλ: Άρχισε η εποχή Ιραόλα – Ανακοινώθηκε ο Ισπανός
22:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ