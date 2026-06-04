Μενίδι: Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη - Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς

Snapshot Η 3χρονη που τραυματίστηκε στο Μενίδι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων.

Το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο που ξεπαρκάριζε.

Ο οδηγός του οχήματος εντοπίστηκε, υποβλήθηκε σε εξετάσεις για αλκοόλ και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Η τρίχρονη βρισκόταν μόνη της στον δρόμο τη στιγμή του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Μέχρι στιγμής, ούτε οι γονείς της ούτε κάποιο συγγενικό πρόσωπο έχουν εμφανιστεί ή δείξει ενδιαφέρον για την τρίχρονη που τραυματίστηκε στο Μενίδι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων.

Το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όταν αυτοκίνητο που επιχειρούσε να ξεπαρκάρει την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Από το βράδυ της Τρίτης (02/06), οπότε και σημειώθηκε το τροχαίο, μέχρι και σήμερα (04/06), δηλαδή 48 ώρες μετά, δεν έχει μεταβεί κανείς στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της ή να βρεθεί στο πλευρό της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό του οχήματος και τον υπέβαλαν σε εξετάσεις για τυχόν κατανάλωση αλκοόλ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον της μικρής.

Η τρίχρονη βρισκόταν μόνη της στην οδό 40 Μαρτύρων, στην περιοχή Αυλίζα στο Μενίδι, τη στιγμή του τροχαίου.

Διαβάστε επίσης