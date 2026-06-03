Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν - Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος

Snapshot Τριών ετών κορίτσι στο Μενίδι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ.

Το παιδί υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το κορίτσι βρισκόταν μόνο του στο δρόμο κατά τη στιγμή του ατυχήματος, χωρίς να υπάρχει κάποιος μαζί του.

Οι αρχές αναζητούν τους γονείς της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς δεν έχουν εμφανιστεί ούτε το αναζήτησαν μέχρι το πρωί μετά το ατύχημα.

Το ατύχημα συνέβη σε περιοχή με συνοικία Ρομά στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελίνας στο Μενίδι. Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το κορίτσι που παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ στο Μενίδι. Το σχεδόν 3χρονο παιδί, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Στο Παίδων, υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι και πλέον βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το κοριτσάκι ήταν μόνο του στο δρόμο, καθώς όταν συνέβη το ατύχημα, δεν υπήρχε κανείς μαζί του.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης (2/6), στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας, στο Μενίδι, σε περιοχή όπου υπάρχει συνοικία Ρομά, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ το παρέσυρε.

Άφαντοι οι γονείς

Οι Αρχές αναζητούν για να συλλάβουν με τη διαδικασία του αυτοφώρου τους γονείς της ανήλικης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οι οποίοι μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν το είχαν αναζητήσει. Σε ό,τι αφορά στον οδηγό του ΙΧ, έναν 31χρονο, δεν συνελήφθη, καθώς δεν πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο.