Μενίδι: Παραμένουν άφαντοι οι γονείς της 3χρονης -Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων ύστερα από παράσυρση

Κρίσιμο είναι το 48ωρο που διανύουμε για την 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Δευτέρας σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι, όταν ένα ΙΧ έκανε όπισθεν για να βγει από πάρκινγκ και παρέσυρε το άτυχο παιδί, που ήταν ασυνόδευτο.

Όταν ο οδηγός του οχήματος έκανε μανούβρα για να βγει από χώρο στάθμευσης δεν είδε ποτέ ότι πίσω του υπήρχε ένα παιδί, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να του προκαλέσει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταξύ των άλλων σοβαρών τραυμάτων που φέρει σε όλο του το σώμα.

Αυτό που προκαλεί αλγεινή εντύπωση ωστόσο, είναι ότι οι γονείς του παιδιού, το έχουν αφήσει μόνο του να παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Από την ώρα του συμβάντος, μέχρι κι αυτή την ώρα, οι γονείς παραμένουν άφαντοι, κι ενώ έχει παρέλθει το αυτόφωρο δεν έχουν εμφανιστεί για να αναζητήσουν το παιδί τους που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί ήδη σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες διαβίωσης ανήλικων παιδιών σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αποκαλύπτει ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.

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