Παράσυρση 3χρονου κοριτσιού από αυτοκίνητο στο Μενίδι: Σοβαρά τραυματισμένο το παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μενιδίου με θύμα ένα τρίχρονο κορίτσι.

Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το 3χρονο παιδί, το οποίο περνούσε από πίσω, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20.00 χθες το απόγευμα στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας και το παιδί που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

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