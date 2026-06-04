Γεύμα εργασίας Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει έμπρακτα το έργο της Εκκλησίας στους 66 Δήμους της Αττικής και στις κατά τόπους Μητροπόλεις

Ανθή Κουρεντζή

Γεύμα εργασίας Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μέλη της Ιεράς Συνόδου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γεύμα εργασίας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της τρέχουσας συνοδικής περιόδου και τους Μητροπολίτες της Αττικής παρέθεσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σε κλίμα εγκαρδιότητας, αμοιβαίου σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η κοινή ισχυρή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και για συντονισμό των σχετικών δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πολύπλευρο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, που επιτελεί καθημερινά η Εκκλησία της Ελλάδος, μέσα από τις Ιερές Μητροπόλεις, τις Ιερές Ενορίες, τις κοινωνικές δομές, τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, τα φιλόπτωχα ταμεία και τα προγράμματα στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας.

χαρδαλιάς ιερώνυμος

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμος

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει έμπρακτα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο της Εκκλησίας στους 66 Δήμους της Αττικής και στις κατά τόπους Μητροπόλεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζει και σέβεται ιδιαίτερα τον διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και προσφοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Εκκλησίας και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και της στήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη.

χαρδαλιάς ιερώνυμος

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμος

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά του για τη στενή και ουσιαστική συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και δη με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος «χωρίς πολλά λόγια, αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είναι ένας δημόσιος άνδρας της δράσης, που στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πολιτών και πιστεύει ιδιαίτερα στις συνέργειες με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις Ιερές Μητροπόλεις», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Μαζί» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος «ενωμένοι και με τις αρχές και τις αξίες που μας συνέχουν, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα για τις ζωές των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα αυτών που είναι οι πλέον αδύναμοι - μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά». Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει συναντίληψη για την αντιμετώπιση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες.

χαρδαλιάς

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

Στο γεύμα εργασίας παρακάθησαν ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου και Πάργας κ. Σεραπίων και Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της τρέχουσας συνοδικής περιόδου, ενώ το παρών έδωσαν ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης μαζί με τους στενούς του κληρικούς συνεργάτες.

Από τους Μητροπολίτες της Αττικής παρακάθησαν στο γεύμα οι Σεβασμιώτατοι Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κύριλλος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος και Περιστερίου κ. Γρηγόριος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03LIFESTYLE

Κρις Χεμσγουρθ: Μπέρδεψε τα διαβατήρια των παιδιών του και τους απαγορεύτηκε να επιβιβαστούν σε πτήση

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου στο λιμάνι - Έσπασε ο κάβος και τον χτύπησε στο πόδι - Βιντεο

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (7/6)

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Τα highlights του φιλικού στη Στοκχόλμη

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι στο Μίστρο -Οι πρώτες εικόνες

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβερπούλ: Άρχισε η εποχή Ιραόλα – Ανακοινώθηκε ο Ισπανός

22:20LIFESTYLE

Χαλαρές στιγμές στη Σικελία για Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Πάνω από $1 εκατ. το κόστος των 3ήμερων γαμήλιων εορτασμών στην Ιταλία

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Γεύμα εργασίας Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Άρεσε για ένα ημίχρονο, πάλεψε μέχρι το τέλος

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η συγκρούση θα τελειώσει γρήγορα αν η Ουκρανία συμβιβαστεί

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανοικτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν: Προτείνει συνάντηση και άμεσες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου

21:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων - Όλα τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας σε μία πλατφόρμα

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί με το DNA των νεκρών συντρόφων τους

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 16χρονη στην Πάτρα: Χάθηκαν τα ίχνη της, καθώς επέστρεφε από το σχολείο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη - Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς ένα 48ωρο μετά το τροχαίο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι στο Μίστρο -Οι πρώτες εικόνες

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, οι ανατροπές, οι έδρες και η κυβερνητική εξίσωση

21:20LIFESTYLE

Συγκινεί ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος για την μάχη με τον καρκίνο - «Με έπεισα ότι είμαι δυνατός»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας - Δύο οι εστίες έπειτα από κεραυνούς

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανοικτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν: Προτείνει συνάντηση και άμεσες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ