Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην έναρξη Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου

O Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σημείωσε ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μοναχικής πολιτείας του μακαριστού Γέροντος ήταν «ο καθημερινός κόπος και μόχθος για την πνευματική προκοπή τόσο του ιδίου όσο και των αδελφοτήτων και των πιστών που εποίμανε»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην έναρξη Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου
Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και Τιμή Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου: Μάρτυς της δόξης του Θεού και οδηγός εν Πνεύματι», το οποίο διοργανώνουν η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, κήρυξε, το απόγευμα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημασία και την πνευματική διάσταση του Συμποσίου, ενώ, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης υπήρξε, «όντως, καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του, Μάρτυς της δόξης του Θεού και οδηγός εν Πνεύματι», όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στον τίτλο του Συνεδρίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος, σημείωσε, ακόμη, πως «θα μπορούσε κάποιος να τον θεωρήσει μοναχό και ιερέα ακόμη και πριν από τη μοναχική του απόκαρση και τη χειροτονία του» και επισήμανε ότι η φωτεινή προσωπικότητα του Γέροντος, η συνέπεια λόγων και έργων, η ειρήνη της καρδιάς του, καθώς και το πατερικό και εκκλησιαστικό του φρόνημα, συνέβαλαν καθοριστικά, σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές, στην άνθηση του μοναχισμού.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σημείωσε ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μοναχικής πολιτείας του μακαριστού Γέροντος ήταν «ο καθημερινός κόπος και μόχθος για την πνευματική προκοπή τόσο του ιδίου όσο και των αδελφοτήτων και των πιστών που εποίμανε», ενώ πρόσθεσε ότι «έκανε πάντοτε αρχή, φρόντιζε να παρουσιάζει καθημερινά τον εαυτό του, όπως όφειλε να είναι ενώπιον του Θεού».

Στο τέλος του χαιρετισμού του, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τους καθηγουμένους των Ιερών Μονών Βατοπαιδίου και Σίμωνος Πέτρας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Συμποσίου, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της ζωής, της διδασκαλίας και της πνευματικής παρακαταθήκης του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Ο Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, υπήρξε, όπως επισημάνθηκε, σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη γενεά, αφιερώνοντας τη ζωή του στην άσκηση, την προσευχή και την πνευματική καθοδήγηση των πνευματικών του τέκνων. Ο λόγος του, δοξολογικός προς τον εν Τριάδι Θεό και ελπιδοφόρος για κάθε ψυχή, αποτέλεσε πηγή εμπνεύσεως για πλήθος ανθρώπων, μοναχών και λαϊκών.

Σκοπός του Συμποσίου είναι η ανάδειξη και η περαιτέρω μελέτη της προσωπικότητας, του πνευματικού, ποιμαντικού και θεολογικού έργου του Γέροντος Αιμιλιανού, καθώς και της πνευματικής του παρακαταθήκης και της σημασίας της για τον σύγχρονο κόσμο.

Στην έναρξη του Συμποσίου παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ο οποίος εκπροσώπησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό, ο μητροπολίτης Διοσπόλεως Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ο μητροπολίτης Βύλου και Βορτύων Σιλβέστρος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, καθώς και ο μητροπολίτης εν Δυτική Αμερική Μαξιμος, ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη Σερβίας Πορφυρίου. Παρέστησαν, ακόμη, ιεράρχες, καθηγούμενοι Ιερών Μονών, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπρόσωποι της πολιτικής, ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής του τόπου, μοναχοί και μοναχές, καθώς και πλήθος κόσμου.

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται από σήμερα 8 έως τις 10 Μαΐου, με την επίσημη έναρξη στο Christmas Theater, ενώ οι επόμενες συνεδρίες φιλοξενούνται στο Wyndham Grand Hotel.

