Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

Στη Βοστώνη των ΗΠΑ και όχι σε κάποιο πασχαλιάτικο γλέντι θα βρίσκεται από σήμερα και μέχρι τις 15 Απριλίου ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο του προγράμματος Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης δημάρχων, που υλοποιείται από κοινού από το Harvard και το Bloomberg. Στόχος του, όπως εξηγούν από την πλατεία Κοτζιά, είναι να βοηθήσει τις δημοτικές αρχές να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων, αξιοποιώντας εργαλεία διοίκησης, δεδομένων και καινοτομίας.

Ο κ. Δούκας επιλέχθηκε να συμμετάσχει την Άνοιξη του 2025, στο πλαίσιο διεθνούς διαδικασίας επιλογής πόλεων και έκτοτεε συμμετέχει σε έναν κύκλο εντατικής επιμόρφωσης, που περιλαμβάνει μαθήματα από καθηγητές του Harvard, εργασία με ειδικούς και σευνεργασία με άλλους δημάρχους πάνω σε πραγματικά ππροβλήματα πόλεων.

Οι τελικές συναντήσεις στο Harvard αποτελούν την κορύφωση αυτής της διαδικασίας, οπού οι 48 δήμαρχοι της φετινής χρονιάς θα παρουσιάσουν τη δουλειά που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της στις πόλεις τους.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Αθήνας, ο δήμαρχος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της συμμέτοχης των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό λύσεων για την πόλη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα.

Συνάντηση με Ιερώνυμο

Ωστόσο, πριν την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, ο Χάρης Δούκας πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Σύμφωνα με συνεργάτες του δημάρχου η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εγκάρδιο κλίμα, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα όπως το πνεύμα των ημερών του Πάσχα, αλλά και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την πόλη των Αθηνών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δομές και τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και το έργο της Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, ειδικά κατά τις ημέρες των μεγάλων χριστιανικών εορτών.

