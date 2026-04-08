Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

Snapshot Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά από σχεδόν έξι χρόνια.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και λειτουργικότητα του δρόμου.

Ο δρόμος είναι πολυτροπικός, με πεζοδρόμια, λωρίδες για τραμ, ηλεκτρικά λεωφορεία, ποδήλατα και αυτοκίνητα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι η ταλαιπωρία των πολιτών έφτασε στο τέλος και το έργο παραδόθηκε ως προτεραιότητα μέσα σε δύο χρόνια.

Στην κυκλοφορία δόθηκε μετά από σχεδόν δύο χρόνια η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας που περνά μπροστά από το Ζάππειο.

Οι παρεμβάσεις ανάπλασης ολοκληρώθηκαν και η Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. που είχε αναλάβει τις εργασίες ενημέρωσε επίσημα τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ ότι ο δρόμος είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει τόσο την κυκλοφορία όσο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο των εργασιών εγκαταστάθηκαν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα, βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, η λεωφόρος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό αστικό χώρο, προσβάσιμο σε κατοίκους και επισκέπτες σε 24ωρη βάση.

Ο φακός του Newsbomb.gr αποτύπωσε την πρώτη ημέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας, με κόσμο να κινείται ξανά κατά μήκος της λεωφόρου. Πολίτες απολάμβαναν τον περίπατό τους, άνθρωποι περνούσαν με τα πατίνια τους, διασχίζοντας τον δρόμο, ενώ σε πλήρη λειτουργία ήταν και τα δρομολόγια του τραμ.

Σε μήνυμά του στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Στα μισά του 2023 περίπου ξεκίνησε να υλοποιείται η ανάπλαση, στην πραγματικότητα το 2024 πήρε μια μεγάλη ταχύτητα και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δεν είναι πεζόδρομος. Είναι πολυτροπικός δρόμος, έχει ένα καταπληκτικό πεζοδρόμιο και από τις δύο πλευρές. Από την αριστερή πλευρά ενώνεται και με το Ζάππειο, έχει όμως και δύο λωρίδες για μέσα μαζικής μεταφοράς, τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία, πεζούς, ποδήλατα και αμάξια».

Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

«Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της»

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα στο Facebook, με βίντεο από τον δρόμο, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

