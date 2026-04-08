Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

Ο φακός του Newsbomb.gr αποτύπωσε την πρώτη ημέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας

Χάρης Γκίκας

Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας

  • Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά από σχεδόν έξι χρόνια.
  • Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και λειτουργικότητα του δρόμου.
  • Ο δρόμος είναι πολυτροπικός, με πεζοδρόμια, λωρίδες για τραμ, ηλεκτρικά λεωφορεία, ποδήλατα και αυτοκίνητα.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι η ταλαιπωρία των πολιτών έφτασε στο τέλος και το έργο παραδόθηκε ως προτεραιότητα μέσα σε δύο χρόνια.
Στην κυκλοφορία δόθηκε μετά από σχεδόν δύο χρόνια η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας που περνά μπροστά από το Ζάππειο.

Οι παρεμβάσεις ανάπλασης ολοκληρώθηκαν και η Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. που είχε αναλάβει τις εργασίες ενημέρωσε επίσημα τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ ότι ο δρόμος είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει τόσο την κυκλοφορία όσο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο των εργασιών εγκαταστάθηκαν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα, βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, η λεωφόρος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό αστικό χώρο, προσβάσιμο σε κατοίκους και επισκέπτες σε 24ωρη βάση.

Ο φακός του Newsbomb.gr αποτύπωσε την πρώτη ημέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας, με κόσμο να κινείται ξανά κατά μήκος της λεωφόρου. Πολίτες απολάμβαναν τον περίπατό τους, άνθρωποι περνούσαν με τα πατίνια τους, διασχίζοντας τον δρόμο, ενώ σε πλήρη λειτουργία ήταν και τα δρομολόγια του τραμ.

Σε μήνυμά του στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Στα μισά του 2023 περίπου ξεκίνησε να υλοποιείται η ανάπλαση, στην πραγματικότητα το 2024 πήρε μια μεγάλη ταχύτητα και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δεν είναι πεζόδρομος. Είναι πολυτροπικός δρόμος, έχει ένα καταπληκτικό πεζοδρόμιο και από τις δύο πλευρές. Από την αριστερή πλευρά ενώνεται και με το Ζάππειο, έχει όμως και δύο λωρίδες για μέσα μαζικής μεταφοράς, τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία, πεζούς, ποδήλατα και αμάξια».

«Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της»

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα στο Facebook, με βίντεο από τον δρόμο, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε: «Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μιλά μετά την εκεχειρία: «Ευκαιρία για πραγματική ειρήνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Το μικρό χωριό της Ιταλίας που προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαριστεί Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

15:20ANNOUNCEMENTS

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το Πάσχα

15:08ΦΑΡΜΑΚΟ

Κρίσιμα φάρμακα και πρώτες ύλες: Ο ρόλος της DEMO στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον

15:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύο ελληνικά έργα ταξιδεύουν για να παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη

14:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

14:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ