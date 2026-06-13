Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ηρακλείου στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «άφησε» την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ.

Ο άνδρας παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (16/06).

Το βρέφος, το οποίο είναι Ρομά στην καταγωγή, τις προηγούμενες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Το μωράκι είχε εξεταστεί πρόσφατα από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ο 45χρονος παππούς, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά την άφιξη στο ΠΑΓΝΗ το βρέφος εμφάνιζε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια, υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες διήρκεσαν περίπου 48 λεπτά.

Όμως, δεν είχαν αποτέλεσμα και το κοριτσάκι κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες.

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