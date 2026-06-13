Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή

Snapshot Ένα 18 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ σε σοβαρή κατάσταση και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή κατά την άφιξή του.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης διάρκειας 48 λεπτών χωρίς να καταφέρουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Το βρέφος είχε προηγουμένως εξεταστεί από παιδίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά η κατάσταση του επιδεινώθηκε.

Ο παππούς, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, συνελήφθη με εισαγγελική εντολή για έκθεση ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Επί 48 λεπτά οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ έδωσαν το βράδυ της Παρασκευής έναν αγώνα δρόμου για να κρατήσουν στη ζωή ένα κοριτσάκι 18 μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο από τον παππού του.

Το βρέφος, το οποίο είναι Ρομά στην καταγωγή, τις προηγούμενες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive είχε εξεταστεί πρόσφατα από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση.

Ο 45χρονος παππούς, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ το βρέφος εμφάνιζε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), οι οποίες διήρκεσαν περίπου 48 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα.

Το κοριτσάκι κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.