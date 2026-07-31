ΗΠΑ: Συντριβή μαχητικού F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια

Snapshot Ένα μαχητικό F35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών συνετρίβη κοντά στη στρατιωτική βάση Μίραμαρ στο Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια.

Ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με εκτίναξη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από διάσωση.

Στήλες καπνού αναφέρθηκαν να υψώνονται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

Η βάση Μίραμαρ είναι γνωστή για την εκπαίδευση επίλεκτων πιλότων και έχει εμπνεύσει την ταινία «Top Gun». Snapshot powered by AI

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη σήμερα κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος Τύπου της αεροπορικής βάσης Μίραμαρ διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα F-35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών. Ανέφερε πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η βάση Μίραμαρ είναι παγκοσμίως γνωστή ως πεδίο εκπαίδευσης για επίλεκτους πιλότους και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Διαβάστε επίσης