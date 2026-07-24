Συντριβή υδροπλάνου στην Ουάσινγκτον: Διάσωση 11 επιβαινόντων – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Snapshot Υδροπλάνο τύπου DeHavilland DHC-3 συνετρίβη κοντά στη νήσο Σούσια στην Ουάσινγκτον με 11 επιβαίνοντες, όλοι διασώθηκαν.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι φέρουν κακώσεις στο κεφάλι, κατάγματα και εκδορές.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από τη λίμνη Γιούνιον στο Σιάτλ και μετά την προσθαλάσσωση ακολούθησε πυρκαγιά.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, της Ακτοφυλακής και του Αμερικανικού Ναυτικού.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Πολλαπλοί τραυματισμοί, εκ των οποίων ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός της συντριβής υδροπλάνου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η FAA, το αεροσκάφος τύπου DeHavilland DHC-3 συνετρίβη κοντά στη νήσο Σούσια (Sucia Island) γύρω στις 17:20 (τοπική ώρα). Το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σαν Χουάν επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια από το νερό.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες με τραύματα που ποικίλλουν από κακώσεις στο κεφάλι μέχρι κατάγματα και εκδορές», ανέφερε εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, διευκρινίζοντας πως ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Kenmore Air ανέφερε ότι η πτήση είχε αναχωρήσει από τη λίμνη Γιούνιον στο Σιάτλ, μεταφέροντας 10 επιβάτες και έναν πιλότο. Τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στον σταθμό της Ακτοφυλακής στο Μπέλινγχαμ.

Ο Σερίφης της κομητείας Σαν Χουάν, Έρικ Πίτερ, δήλωσε στο ABC News ότι τουλάχιστον ένα ιδιωτικό σκάφος έγινε μάρτυρας της συντριβής και έσπευσε αμέσως στο σημείο, ξεκινώντας την περισυλλογή των επιζώντων από τη θάλασσα. Όταν οι δυνάμεις του σερίφη έφτασαν στο σημείο, το υδροπλάνο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες και βυθιζόταν.

«Η ακαριαία αντίδραση όλων απέτρεψε τα χειρότερα», υπογράμμισε ο σερίφης.

Το ατύχημα κινητοποίησε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις διάσωσης, στις οποίες συμμετείχε το Αμερικανικό Ναυτικό —το οποίο πραγματοποίησε αεροδιακομιδές τραυματιών— καθώς και η Ακτοφυλακή. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, ελήφθη σήμα για αναγκαστική προσθαλάσσωση του σκάφους στον όρμο Shallow Bay της North Beach, η οποία ακολούθησε από εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kenmore Air, Ντέιβιντ Γκάντζελ, σημείωσε:

«Είμαστε ευγνώμονες που όλοι οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες και ο πιλότος μας λαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους όσοι συνέδραμαν στην επιχείρηση. Η Kenmore Air συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές και θα συνεχίσει να παρέχει διασταυρωμένες πληροφορίες μόλις αυτές γίνονται διαθέσιμες».

Έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής διενεργούν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

*Με πληροφορίες από ABC