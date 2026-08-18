Συγκινεί μπασίστας ροκ συγκροτήματος που πάλεψε με τον καρκίνο: Μου μένουν 3-4 μήνες

Ένας νεαρός μπασίστας ροκ συγκροτήματος στην Αυστραλία αποκάλυψε ότι του απομένουν μόνο λίγοι μήνες ζωής, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Τζόρνταν Μπρουνόλι, 29 ετών, είναι ο μπασίστας του συγκροτήματος Bugs με έδρα το Μπρίσμπεϊν και πέρυσι του ανακοινώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο μουσικός ανέφερε ότι, αφού δοκίμασε κάθε είδους ιατρική θεραπεία, τον Ιούνιο του ανακοινώθηκε ότι η ιατρική διάγνωση είναι οριστική με χρόνο ζωής που κυμαίνεται από τρεις έως τέσσερις μήνες.

«Έχω περάσει πάνω από ένα χρόνο τώρα δοκιμάζοντας διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, με την υποστήριξη ενός καταπληκτικού ογκολόγου και μιας εξαιρετικής θεραπευτικής ομάδας», έγραψε ο Τζόρνταν στο Instagram του συγκροτήματος.

«Δυστυχώς, έχω μια μετάλλαξη που προκαλεί ταχεία ανάπτυξη των όγκων, και καμία από τις θεραπείες δεν κατάφερε να εμποδίσει την εξάπλωση του καρκίνου. Τώρα μπαίνω στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής μου, αφού τον Ιούνιο μου ανακοινώθηκε ότι η πρόγνωση ήταν 3-4 μήνες».

Ο Τζόρνταν δεσμεύτηκε να ζήσει τη ζωή του στο έπακρο και ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη του συγροτήματος, τον Κόνορ Μπρούκερ και τον Μπροκ Γουέστον, καθώς και την ευρύτερη ομάδα των Bugs που τον στήριξαν για να ηχογραφήσουν το τελευταίο τους άλμπουμ, το «Head Noise».

«Είμαι για πάντα ευγνώμων για την υποστήριξη του Κον, του Μπροκ και της αρχικής ομάδας των Bugs, που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκπληρώσουν την επιθυμία μου: να κυκλοφορήσουμε το άλμπουμ μας και να δώσουμε μερικές συναυλίες πριν φύγω», έγραψε.

«Το *Head Noise* σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Ανυπομονώ να ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ.

«Δουλεύαμε πάνω σε αυτό τα τελευταία 2 χρόνια, στα καλά και στα κακά. Συνεχίσαμε τις ηχογραφήσεις ενώ αναρρώναμε από χειρουργική επέμβαση, ενώ ήμουν άρρωστος από τη χημειοθεραπεία, ακόμη και όταν είχα τόσο σοβαρή νευροπάθεια που δεν μπορούσα να νιώσω την κιθάρα που έπαιζα. Η προσοχή μου ήταν πάντα στραμμένη στο να απολαμβάνω τη μουσική και να τη μοιράζομαι με τους άλλους», κατέληξε.