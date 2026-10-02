Απαγορευτικό απόπλου: Θυελλώδεις άνεμοι «δένουν» τα πλοία στον Πειραιά μέχρι τις 20:00

Σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Απαγορευτικό απόπλου: Θυελλώδεις άνεμοι «δένουν» τα πλοία στον Πειραιά μέχρι τις 20:00
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα πλοία της ακτοπλοΐας στον Πειραιά παραμένουν δεμένα έως τις 20:00 λόγω θυελλωδών ανέμων με ριπές έως 9 μποφόρ.
  • Η απόφαση για τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη θα ληφθεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
  • Ανάλογη ακινητοποίηση πλοίων παρατηρείται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων.
  • Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για ενημέρωση σχετικά με ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.
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Παραμένουν δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με τις ριπές να φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, η κατάσταση θα επανεξεταστεί αργότερα το απόγευμα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Τότε αναμένεται να ληφθεί απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη.

Παράλληλα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακινητοποιημένα παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν κατευθυνθούν προς τα λιμάνια. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

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