Atlantic SEE LNG Trade: Είδε κάτι που οι άλλοι δεν έβλεπαν να έρχεται

Snapshot Η Venture Global ανακοίνωσε μακροχρόνια συμφωνία 20 ετών με την ConocoPhillips για προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως από το 2030.

Η Atlantic SEE LNG Trade, με συμμετοχή AKTOR 60% και ΔΕΠΑ Εμπορίας 40%, έκλεισε πέρυσι μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από την Venture Global.

Η Venture Global πλέον προμηθεύει LNG τόσο σε αγοραστές όσο και σε ανταγωνιστές παραγωγούς LNG, λόγω δυσκολιών εξασφάλισης ποσοτήτων στην αγορά.

Η συμφωνία της ConocoPhillips επιβεβαιώνει την έγκαιρη και στρατηγική θέση της Atlantic SEE LNG Trade στην παγκόσμια αγορά LNG. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη εξέλιξη από τη διεθνή αγορά του LNG δείχνει πόσο μπροστά έβλεπε τελικά η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, όταν έκλεινε πέρυσι τον Νοέμβριο μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από την Αμερικανική Venture Global.

Γιατί πλέον η Venture Global δεν πουλάει LNG με μακροχρόνιες συμφωνίες μόνο σε καθαρόαιμους αγοραστές, αλλά και σε ανταγωνιστές της παραγωγούς LNG, οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στο να εξασφαλιστούν ποσότητες για τη διεθνή αγορά σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, χθες, η Venture Global ανακοίνωσε μία πρωτοφανή μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών (με έναρξη το 2030), για την προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως (MTPA) στην ConocoPhillips από το Χιούστον – μία εταιρία με πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στον τομέα του Oil & Gas που παράγει LNG σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Κοινώς, όταν διεθνείς παραγωγοί LNG, κλείνουν μακροχρόνιες συμβάσεις παρόμοιες με εκείνη της Atlantic SEE LNG Trade (διάρκειας επίσης 20 ετών,), κάτι δείχνει όλο αυτό για την έγκαιρη και οξυδερκή τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στην διεθνή αγορά του LNG