Χαλκιδική: Συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου «ξήλωσαν» 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από τη Γερακινή

Περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου από την παραλία της Γερακινής Χαλκιδικής, καθώς είχαν τοποθετηθεί και παρέμεναν μόνιμα στον αιγιαλό, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/08) από συνεργεία του Δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου, Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη χρήση φορτηγού, δύο οχημάτων 4×4 και ενός μηχανήματος έργου.

Νωρίτερα, όπως τονίζεται στην επίσημη ενημέρωση, είχε προηγηθεί έκκληση του Δήμου προς πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν τον εξοπλισμό που είχε παραμείνει μόνιμα τοποθετημένος στην παραλία. Καθώς αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν, ο Δήμος προχώρησε στην απομάκρυνσή του.

«Δεν πρόκειται για μία κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν, αλλά μία αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους», τόνισε ο κ. Φαρδογιάννης, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των ελέγχων στις ακτές του Δήμου.

Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, αντιμετωπίζεται ως απόρριμμα και μεταφέρεται σε μονάδα ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία.