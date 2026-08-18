«Κρουαζιέρα θα σε πάω»… για φορολογικό έλεγχο – Σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη έκρυβε παραβάσεις

Snapshot Το 46% των τουριστικών σκαφών που ελέγχθηκαν στη Σαντορίνη, βρέθηκαν με φορολογικές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε μη έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη παραστατικών, είσπραξη μετρητών άνω των 500 ευρώ και λανθασμένη εφαρμογή ΦΠΑ.

Η συνολική αξία των παραβάσεων ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ, τα επιβληθέντα πρόστιμα φτάνουν τα 43.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν στη Σαντορίνη, υπέπεσε σε φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στοχευμένης επιχείρησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026».

Οι ελεγκτές της Αρχής αξιοποίησαν φορολογικά και στατιστικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες που συνέλεξαν, προκειμένου να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις που παρουσίαζαν αυξημένο ελεγκτικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, προχώρησαν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη.

Τα συνεργεία της Αρχής βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη, πραγματοποιώντας ελέγχους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη. Σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται σε 46%.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων, στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, αλλά και στην τήρηση και επίδειξη των απαιτούμενων παραστατικών και εγγράφων.

Μεταξύ των παραβάσεων που κατεγράφησαν, ήταν:

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων.

Μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης παραστατικών και λοιπών προβλεπόμενων εγγράφων.

Είσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ.

Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.

Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επεβλήθησαν, φτάνουν τις 43.000 ευρώ.

Η υπόθεση, πάντως, δεν κλείνει με τους επιτόπιους ελέγχους. Η Αρχή προχωρά σε εις βάθος φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που παραβίασαν τη νομοθεσία, αξιοποιώντας και διασταυρώνοντας τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

Μάλιστα, όπου κριθεί απαραίτητο, οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό πρόσθετων παραβάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων.