Ρομέο Μπέκαμ: Στη Μύκονο με την αγαπημένη του - Χέρι χέρι στα Ματογιάννια

Snapshot Ο Ρομέο Μπέκαμ βρίσκεται στη Μύκονο με τη σύντροφό του Kim Turnbull και έχουν απαθανατιστεί στα Ματογιάννια σε χαλαρές στιγμές.

Η 24χρονη Kim Turnbull είναι Βρετανίδα μοντέλο και DJ με βάση το Λονδίνο, δραστηριοποιούμενη στον χώρο της μόδας και της μουσικής από το 2017.

Ο 23χρονος Ρομέο Μπέκαμ έχει στραφεί από το ποδόσφαιρο στη μόδα και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες πασαρέλες, κάνοντας ντεμπούτο στο Met Gala το 2026.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στη Μύκονο, περπατώντας στα Ματογιάννια και κρατώντας χέρι χέρι σε στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα. Snapshot powered by AI

Στη Μύκονο βρίσκεται ο Ρομέο Μπέκαμ, γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, με τον φωτογραφικό φακό να τον καταγράφει σε χαλαρές στιγμές μαζί με τη σύντροφό του, Kim Turnbull.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον 23χρονο στα Ματογιάννια, να περπατά χέρι χέρι με την 24χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα άνετο και αγαπημένο κατά τη βόλτα του στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού.

Ποια είναι η Kim Turnbull

Η Kim Turnbull είναι 24 ετών, κατάγεται από τη Βρετανία και δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στη μουσική.Είναι μοντέλο και DJ με βάση το Λονδίνο.

Ξεκίνησε την πορεία της στο μόντελινγκ το 2017, έχοντας έκτοτε συνεργαστεί με γνωστά fashion brands. Παράλληλα, έχει αναπτύξει τη δική της διαδρομή στη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις ως DJ σε σημαντικές πόλεις και events.

Ο Ρομέο Μπέκαμ, σήμερα 23 ετών, έχει επιλέξει διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο από εκείνον του πατέρα του.

Αν και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στον χώρο της μόδας, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μεγάλες πασαρέλες. Μάλιστα, όπως σημειώνει το Mykonos Live TV, το 2026 έκανε και το ντεμπούτο του στο Met Gala, πραγματοποιώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον χώρο της μόδας.

Καλοκαιρινές διακοπές στα Ματογιάννια

Το ζευγάρι φαίνεται πως απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για τη βόλτα του τα δημοφιλή Ματογιάννια.

Στο βίντεο του Mykonos Live TV, ο Ρομέο και η Kim Turnbull εμφανίζονται ιδιαίτερα χαλαροί, να περπατούν ο ένας δίπλα στον άλλον και να κρατιούνται χέρι χέρι, δείχνοντας πως απολαμβάνουν τις στιγμές τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης