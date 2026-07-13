Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

Snapshot Η Βικτόρια Μπέκαμ παρέμεινε ατάραχη και καθισμένη κατά τη διάρκεια του γκολ της Αγγλίας στον αγώνα με τη Νορβηγία, προκαλώντας viral αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υπερασπίστηκε τη σύζυγό του, λέγοντας χιουμοριστικά ότι πανηγύριζε εσωτερικά αλλά με πιο αργές αντιδράσεις.

Αργότερα, η Βικτόρια συμμετείχε ενεργά στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, χειροκροτώντας την ομάδα της Αγγλίας.

Η Βικτόρια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ήταν φαν του ποδοσφαίρου όταν γνώρισε τον Ντέιβιντ, αλλά πλέον νιώθει πιο άνετα και επιθυμητή στα παιχνίδια.

Η οικογένεια των Μπέκαμ παρακολούθησε τον κρίσιμο αγώνα στο Στάδιο του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία κέρδισε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Snapshot powered by AI

Ένας από τους κρισιμότερους αγώνες της Αγγλίας, που θα καθόριζε τη συμμετοχή της στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλου ήταν σε εξέλιξη, και όπως ήταν αναμενόμενο ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας έδωσε το «παρών» στο γήπεδο μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ και τρία από τα παιδιά τους.

Όμως μπορεί η Αγγλία να πέρασε στην επόμενη φάση νικώντας 2-1 τη Νορβηγία, μπορεί οι φωτογράφοι να απαθανάτιζαν στη διάρκεια του αγώνα τις αντιδράσεις του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά σίγουρα αίσθηση έκανε η Βικτόρια, που γρήγορα έγινε meme.

Ενώ ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας Ντέιβιντ, 51 ετών, και τα παιδιά του ξέσπασαν σε ενθουσιασμό όταν ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ κατάφερε να σημειώσει ένα επικό γκολ στο χρόνο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Βικτόρια, 52 ετών, παρέμεινε καθισμένη με τα μούτρα «κρεμασμένα».

Η ατάραχη αντίδρασή της έγινε αμέσως viral, ωθώντας τον σύζυγό της να την υπερασπιστεί χιουμοριστικά, λέγοντας πως «πανηγύριζε εσωτερικά»!

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου έγραψε: «Μέσα της πανηγύριζε, σας το υπόσχομαι — οι αντιδράσεις της ήταν ελαφρώς πιο αργές από τις δικές μου».

Η Βικτόρια τελικά φαίνεται να παρασύρθηκε από τη μεταδοτική ενέργεια μέσα στο Στάδιο του Μαϊάμι, καθώς αργότερα την είδαν να μπαίνει στο κλίμα, χτυπώντας παλαμάκια καθώς η Αγγλία κέρδιζε τον αγώνα με 2-1.

Beckhams Cheer on England at 2026 World Cup Quarterfinals!



David and Victoria Beckham brought three of their four children — Romeo (23), Cruz (21), and Harper (15) — to watch England defeat Norway in the quarterfinals on Saturday in Miami.



The proud football family supporting… https://t.co/iIPghdDqo4 pic.twitter.com/66FOg9UFZx — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) July 12, 2026

Η Βικτόρια έχει δηλώσει, όπως είναι γνωστό, ότι δεν ήταν οπαδός του ποδοσφαίρου όταν γνώρισε τον Ντέιβιντ σε έναν αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1997.

Το 2024 είχε δηλώσει στους Financial Times: «Ποτέ δεν μου άρεσε να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ένιωθα απαραίτητα επιθυμητή [στους αγώνες]. Δεν το λέω αυτό για να κλαψουρίσω, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό όσο είναι τώρα. Τώρα, όταν είμαστε στο Μαϊάμι, νιώθω επιθυμητή. Είμαι φίλη με τις οικογένειες των παικτών».